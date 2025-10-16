Singles Day 2025: LEGO Sets für Selbstfürsorge, Kreativität & Achtsamkeit

Der Singles Day am 11. November hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weltweiten Symbol für Selbstfürsorge und Achtsamkeit entwickelt. Immer mehr Menschen nutzen diesen besonderen Tag, um innezuhalten, sich bewusst etwas Gutes zu tun und kleine Glücksmomente nur für sich selbst zu schaffen. Es ist ein Anlass, an dem kreative Auszeiten und persönliche Genussmomente im Mittelpunkt stehen und genau hier setzt die LEGO Gruppe mit einer besonderen Auswahl an Sets an.

Der LEGO Icons Wildblumenstrauß bringt nicht nur Farbe, sondern auch Ruhe ins Zuhause. Inspiriert von echten Kornblumen, Lavendel, Lupinen und vielen weiteren Blütenarten entsteht Schritt für Schritt ein Strauß, der niemals verwelkt und dauerhaft Freude schenkt.

Das LEGO Art Set LOVE steht ganz im Zeichen der Selbstliebe und Kreativität. Der Bauprozess ermöglicht es, den Kopf freizubekommen und gleichzeitig ein starkes Statement-Piece für die Wohnung zu erschaffen.

Einen Rückzugsort in Miniatur bietet der LEGO Icons Springbrunnengarten. Die detailreiche Gestaltung lädt dazu ein, im Moment zu verweilen und den Alltagsstress für eine Weile hinter sich zu lassen.

Auch Retrofans kommen auf ihre Kosten: Mit der LEGO Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera entsteht ein Modell voller authentischer Details wie Sucher, Drehrad oder Filmkassette. Es erinnert an die Magie analoger Fotografie und verbindet ein spannendes Bauprojekt mit einem dekorativen Highlight im nostalgischen Look.

Besonders kraftvoll zeigt sich die LEGO Art Fauna Collection – Tiger. Das rahmenlose 3D-Kunstwerk vereint Wildnis mit künstlerischer Freiheit. Durch die individuell arrangierbaren Blütenelemente kann man das Kunstwerk nach den eigenen Vorstellungen gestalten und so ein ganz persönliches Unikat erschaffen.

Die Sets der LEGO Gruppe eröffnen damit unterschiedliche, aber immer bereichernde Wege, den Singles Day bewusst für sich selbst zu gestalten. Ob durch kreative Selbstentfaltung, meditative Momente oder das Feiern der eigenen Stärke, sie schenken Raum für Entspannung, Inspiration und Wohlbefinden