Silent Hill 1 Remake rückt bei Bloober Team in den Fokus, Cronos 2 möglich

Bloober Team hat offiziell bestätigt, dass das Remake des ersten Silent Hill nun die Hauptpriorität eines der beiden großen Inhouse-Teams ist. Damit konzentriert sich das Studio nach dem Erfolg von Silent Hill 2 Remake und dem positiv aufgenommenen Silent Hill f auf den nächsten großen Schritt für die Horror-Legende.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fokus auf zwei Projekte

In einer Investorenrunde erklärte CEO Piotr Babieno zusammen mit Vizepräsidentin Karolina Nowak, dass aktuell zwei First-Party-Teams aktiv sind:

Team 1: Arbeitet am Silent Hill 1 Remake , das bereits 2022 in einem Teaser angekündigt wurde.

Arbeitet am , das bereits 2022 in einem Teaser angekündigt wurde. Team 2: Hat mit der Arbeit an einem noch geheimen Projekt begonnen.

Zusätzlich entwickelt ein Second-Party-Team fünf weitere Projekte parallel, Bloober scheint also auf Expansionskurs.

Silent Hill Comeback mit Rückenwind

Nachdem Konami in den letzten Jahren die Reihe wiederbelebt hat, setzt man offenbar alles daran, die Fan-Erwartungen zu erfüllen. Zwischen Silent Hill 2 Remake, dem frisch erschienenen Silent Hill f und dem kommenden Silent Hill: Townfall könnte das Remake des PlayStation-Klassikers von 1999 den entscheidenden Nostalgie-Faktor liefern.

Cronos: The New Dawn – Fortsetzung denkbar

Neben Silent Hill sprach Bloober auch über seine eigene Marke: Cronos: The New Dawn, das erst vor wenigen Wochen erschien, habe sich „hervorragend verkauft“, besonders auf Konsolen. Zwar sei derzeit kein DLC oder Sequel offiziell in Arbeit, doch man denke „definitiv über eine Weiterentwicklung“ der neuen IP nach.