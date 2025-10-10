Sharp RP-TT100: Ein neuer Bluetooth-Plattenspieler

Nach seiner Premiere auf der IFA 2025 ist der neue Sharp RP-TT100 jetzt offiziell im Handel erhältlich. Der vollautomatische Plattenspieler kombiniert klassisches Vinyl-Feeling mit moderner Ausstattung und kostet 199 Euro (UVP).

Analoger Sound trifft moderne Technik

Mit dem RP-TT100 will Sharp die Faszination der Schallplatte in die Gegenwart holen. Das Modell richtet sich an Musikliebhaber, die Wert auf ein unkompliziertes Setup legen, ohne auf Retro-Charme zu verzichten. Das mattschwarze Design mit Aluminiumteller, Metalltonarm und getönter Staubschutzhaube sorgt für einen hochwertigen Look.

1 von 5

Über Bluetooth 5.4 lässt sich der Plattenspieler kabellos mit Lautsprechern wie den hauseigenen Sharp CP-SS30 Regallautsprechern (169 Euro UVP) verbinden. Alternativ steht ein umschaltbarer Phono-/Line-Ausgang zur Verfügung, um den RP-TT100 in klassische HiFi-Anlagen einzubinden.

Ausgezeichnet auf der IFA 2025

Bereits auf der IFA in Berlin wurde der RP-TT100 mit einem „Honoree“-Award 2025 für sein Design und die Funktionsvielfalt ausgezeichnet.

Ausstattung im Überblick

Vollautomatischer Tonarm mit Schnellvorlauf, Rücklauf, Pause und Wiederholung

Audio-Technica AT-3600L Tonabnehmer

Phono-/Line-Umschaltung

USB-C-Port zur Digitalisierung von Schallplatten

3-stufige Verstärkungsregelung

Bluetooth 5.4 für drahtlose Audiowiedergabe

Erdungsanschluss gegen Störgeräusche

Fernbedienung zur komfortablen Steuerung

Der Sharp RP-TT100 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro erhältlich.