Sharp RP-TT100: Ein neuer Bluetooth-Plattenspieler

Nach seiner Premiere auf der IFA 2025 ist der neue Sharp RP-TT100 jetzt offiziell im Handel erhältlich. Der vollautomatische Plattenspieler kombiniert klassisches Vinyl-Feeling mit moderner Ausstattung und kostet 199 Euro (UVP).
Analoger Sound trifft moderne Technik
Mit dem RP-TT100 will Sharp die Faszination der Schallplatte in die Gegenwart holen. Das Modell richtet sich an Musikliebhaber, die Wert auf ein unkompliziertes Setup legen, ohne auf Retro-Charme zu verzichten. Das mattschwarze Design mit Aluminiumteller, Metalltonarm und getönter Staubschutzhaube sorgt für einen hochwertigen Look.
Über Bluetooth 5.4 lässt sich der Plattenspieler kabellos mit Lautsprechern wie den hauseigenen Sharp CP-SS30 Regallautsprechern (169 Euro UVP) verbinden. Alternativ steht ein umschaltbarer Phono-/Line-Ausgang zur Verfügung, um den RP-TT100 in klassische HiFi-Anlagen einzubinden.
Ausgezeichnet auf der IFA 2025
Bereits auf der IFA in Berlin wurde der RP-TT100 mit einem „Honoree“-Award 2025 für sein Design und die Funktionsvielfalt ausgezeichnet.
Ausstattung im Überblick
- Vollautomatischer Tonarm mit Schnellvorlauf, Rücklauf, Pause und Wiederholung
- Audio-Technica AT-3600L Tonabnehmer
- Phono-/Line-Umschaltung
- USB-C-Port zur Digitalisierung von Schallplatten
- 3-stufige Verstärkungsregelung
- Bluetooth 5.4 für drahtlose Audiowiedergabe
- Erdungsanschluss gegen Störgeräusche
- Fernbedienung zur komfortablen Steuerung
Der Sharp RP-TT100 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro erhältlich.