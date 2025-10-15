Revosim RS PURE-Kit & Add-ons: Vorstellung auf der Sim Racing Expo 2025

NACON hat bekanntgegeben, dass Revosim auf der Sim Racing Expo 2025 in Dortmund sein RS PURE-Kit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie eine Reihe neuer Add-ons vorstellen wird. Die Messe, eine der weltweit größten Veranstaltungen für Rennsimulationen, findet vom 17. bis 19. Oktober 2025 statt.

Am Stand von D-box können Besucherinnen und Besucher drei vollständige RS PURE-Simulatoren mit Lenkrädern für PC, PS5 und Xbox Series X|S ausprobieren. Ergänzt wird die Präsentation durch neue Add-ons, die das modulare Revosim-Ökosystem erweitern:

Hybrid-Schaltung: Vereint eine H-Schaltung mit acht Gängen und eine sequenzielle Schaltung, die per Drehknopf umgeschaltet werden kann. Robuste Vollmetallkonstruktion, einstellbare Widerstände und flexible Befestigungsmöglichkeiten.

Handbremse: Mit 150-kg-Load-Cell, Metallgehäuse und magnetischer Abdeckung für schnellen Zugang. Widerstand individuell einstellbar, vielseitige Montagemöglichkeiten.

Kupplungspedal: Ausgestattet mit präzisem Hall-Effekt-Sensor, robustem Aufbau und vielfältigen Anpassungen bei Höhe, Hub und Neigung. Zwei Federn ermöglichen Feintuning.

Diese neuen Peripheriegeräte sind vollständig kompatibel mit dem bestehenden Revosim-Portfolio und auch mit zukünftigen Konsolenversionen. Ziel ist es, Simracing-Fans ein immersives, realistisches und individuell anpassbares Fahrerlebnis zu bieten.

Nach dem erfolgreichen PC-Launch im Juni 2025 wird die Revosim-Reihe nun offiziell auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erweitert. Das RS PURE-Bundle umfasst:

eine 9-Nm-Direct-Drive-Basis mit 21-Bit-Encoder für präzises Force Feedback,

ein 100-kg-Load-Cell-Pedalset aus Stahl und Aluminium,

sowie ein vollständig anpassbares Lenkrad mit Quick-Release-System nach Motorsport-Vorbild.

Das NACON Revosim RS PURE wurde für maximalen Komfort, Realismus und Leistung entwickelt. Dank modularem Aufbau und feinjustierbaren Komponenten können Spielende das Fahrgefühl exakt an ihren Fahrstil anpassen.

Zum Verkaufsstart in Deutschland ist das RS PURE-Bundle für PC exklusiv bei Caseking erhältlich. Die Veröffentlichungstermine für die Konsolenversionen und die neuen Add-ons werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.