Revell startet Mitmach-Kampagne „Let’s Build Models“

Revell, einer der bekanntesten Hersteller von Modellbausätzen, ruft erstmals zu einer besonderen Mitmach-Aktion auf: „Let’s Build Models“. Die Kampagne soll zeigen, dass Modellbau für alle offen ist, unabhängig von Alter, Erfahrung oder Hintergrund. Ob Prominente, Influencer oder leidenschaftliche Hobby-Bastler: „Let’s Build Models“ bringt Modellbauer weltweit zusammen und macht sichtbar, wie viele Menschen diese Begeisterung teilen.

Alle sind eingeladen, ihr persönliches Modellbau-Erlebnis zu präsentieren, vom detailverliebten Profi mit jahrzehntelanger Erfahrung bis hin zum neugierigen Einsteiger. Egal ob Auto-Fan, Traktor-Liebhaber oder Star-Wars-Enthusiast: Bei Revell findet jeder das passende Modell. Mit der Kampagne können die Ergebnisse stolz mit der Community geteilt und präsentiert werden.

„Wir möchten echte, persönliche Statements sehen – Bilder und Geschichten, die zeigen, was Modellbau für unsere Community bedeutet. Ob Spaß, Leidenschaft oder eine kleine Auszeit vom Alltag: Dein Modell muss nicht perfekt sein, aber es soll deine Begeisterung widerspiegeln“, erklärt Roger Kettler, Director Marketing & E-Commerce bei der Carrera Revell Group.

1 von 2

Mitmachen und Gewinnen

Über die Kampagnen-Website Revell Let’s Build Models können Teilnehmer Fotos ihrer Modelle hochladen und Teil der Community werden. Dort lassen sich auch die Lieblingsmodelle anderer Fans entdecken. Unter allen Einsendungen verlost Revell zusätzlich 50 Modellbausätze aus dem eigenen Sortiment.

Mit „Let’s Build Models“ macht Revell deutlich: Modellbau ist weit mehr als ein Hobby – es ist eine Leidenschaft, die verbindet.