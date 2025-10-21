Revell Adventskalender 2025: RC Crawler, Helikopter & Electric T. Rex

Wenn in der Adventszeit die Lust auf kreative Beschäftigung steigt, liefert Revell die passende Alternative zu Schokolade und Spielzeugfiguren. Die neuen Adventskalender von Revell verbinden Bastelspaß mit Technik und bringen täglich ein Stück Ingenieurskunst auf den Basteltisch.

RC Crawler Adventskalender: Geländetauglich in 24 Tagen

Für junge Technikfans und Modellbauer bietet der RC Crawler Adventskalender ein spannendes Projekt: Aus zahlreichen Einzelteilen entsteht Schritt für Schritt ein robuster Geländewagen im Maßstab 1:18. Das fertige Modell ist voll funktionsfähig, wird über eine 2,4-GHz-Fernsteuerung gesteuert und bewältigt dank Profilreifen und stabilem Fahrwerk auch unebenes Terrain. Eine kindgerechte Anleitung sorgt dafür, dass der Aufbau leicht verständlich bleibt und nebenbei technisches Wissen sowie handwerkliches Geschick vermittelt werden.

RC Helicopter Adventskalender: Abheben an Heiligabend

Wer lieber in die Luft geht, findet im Revell Control RC Helicopter Adventskalender die passende Herausforderung. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Bauteil, das am 24. Dezember zum flugfähigen RC-Helikopter zusammengefügt wird. Mit einem Rotordurchmesser von 195 Millimetern, zwei kräftigen Elektromotoren und einer präzisen 3CH-GHz-Fernsteuerung bietet das Modell eine realitätsnahe Flugerfahrung, ideal für Einsteiger und Technikinteressierte.

Engineers Adventskalender „Electric T. Rex“: Technik trifft Urzeit

Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgt der Engineers Adventskalender „Electric T. Rex“. Statt Fahrzeug oder Fluggerät entsteht hier ein motorisierter Dinosaurier, der sich nach dem Zusammenbau eigenständig bewegt. Alle Bauteile, Batterien und Werkzeuge sind im Set enthalten, direkt loslegen ist also ausdrücklich erwünscht. Der fertige T. Rex sorgt nicht nur für Bewegung im Kinderzimmer, sondern begeistert auch ältere Bastler mit einem Faible für Mechanik.

Mit seinen Adventskalendern bietet Revell eine spannende Alternative zu herkömmlichen Weihnachtskalendern. Hier wird nicht nur ausgepackt, sondern aktiv gebaut, ausprobiert und gelernt. Geduld, Kreativität und technisches Verständnis werden spielerisch gefördert und am Ende steht ein funktionierendes Modell, das weit über die Adventszeit hinaus Freude bereitet.