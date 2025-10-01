Prototype: Hinweise auf Comeback der Kultreihe entdeckt

Kommt die Prototype-Reihe zurück? Fans haben spannende Indizien entdeckt, die auf eine mögliche Neuauflage oder ein Remaster der beliebten Open-World-Actionspiele hindeuten.

Unerwartetes Steam-Update für Prototype

Erstmals seit Jahren erhielten sowohl Prototype als auch Prototype 2 auf Steam einen Patch und sorgten damit für Aufsehen. Zwar wurde damit auch ein beliebter Mod ruiniert, der die Spiele besser lauffähig machte, doch ein genauer Blick in die überarbeiteten End-Credits weckt nun große Hoffnungen:

Hinweise auf Ubisoft Connect: In den neuen Credits taucht eine Erwähnung einer Ubisoft-Connect-Version der Spiele auf – bislang existiert diese offiziell jedoch nicht.

Neue Studio-Namen: Neben Activision-Teams wie Beenox und Demonware erscheint plötzlich auch Iron Galaxy Studios.

Iron Galaxy im Rampenlicht

Besonders die Nennung von Iron Galaxy Studios sorgt für Spekulationen. Das Studio unterstützte zuletzt bei großen Portierungen und zeichnete sich unter anderem für Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remaster verantwortlich. Ihre Erfahrung mit Remakes und PC-Umsetzungen passt perfekt zu einem möglichen Prototype-Remaster. Zusätzlich kursierte Anfang des Jahres ein Leak eines Playtesters, der von einem neuen Prototype-Spiel sprach. Offizielle Bestätigungen von Activision gibt es zwar nicht, doch die Kombination aus Steam-Patch, neuen Credits und früheren Gerüchten lässt Fans hoffen, dass Alex Mercer und James Heller bald zurückkehren.