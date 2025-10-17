Platformer „Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard“ erschienen

Wer mal wieder Lust und Laune auf gepflegte Unterhaltung mit einem Platformer hat, der sollte jetzt aufhorchen. Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard ist frisch erschienen und steht ab sofort für PC, Playstation 5 und Nintendo Switch in den Startlöchern.

Begib dich auf ein spannendes 3D-Plattform-Abenteuer und springe, klettere und schwinge durch verschiedene Welten auf der Suche nach den 7 Kristallen. Werde mit Chickenhare und seinen Freunden zum wahren Schatzsucher! Begleite Chickenhare und seine Freunde auf einer epischen Mission, um die 7 Kristalle vor dem gefürchteten Spiking-Beard zu bergen und die Königreiche vor dem Chaos zu retten. Erkunde magische Welten, löse knifflige Rätsel und decke verborgene Geheimnisse auf

Spielen Sie mit Ihren Lieblingscharakteren und ihren einzigartigen Fähigkeiten:

Chickenhare schwebt durch die Luft, gleitet mit seinen Ohren an Hindernissen vorbei und erreicht neue Höhen.

Abe ist manchmal vielleicht etwas zu vorsichtig, aber Sie können sich immer darauf verlassen, dass er und seine Schale anfällige Strukturen zerstören und Ihnen den Weg freimachen.

Meg ist eine Meisterin der Kampfkünste – sie tritt, springt und macht sogar beides gleichzeitig, um höher gelegene Orte zu erreichen, und sie hat sogar einen geheimen Trick, wenn sie von einer Horde Feinde umzingelt ist.

Reise durch eine Vielzahl atemberaubender Orte voller Charme, Gefahren und Geheimnisse. Von den majestätischen Hallen von Featherbeards Schloss bis zu den dunklen Tiefen von Demon’s Hole – jede Welt ist voller Geheimnisse, Schätze und Überraschungen – sowohl reizvoller als auch gefährlicher –, die dich fesseln werden. Mit atemberaubender Grafik und fantasievollem Leveldesign bietet Chickenhare ein brandneues Abenteuer im beliebten Universum der Filme und Comics – erstmals in einem Videospiel zum Leben erweckt.

