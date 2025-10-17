Plants vs. Zombies: Replanted: Trailer zeigt neue Modi & Half-Life-Anspielung

EA und PopCap haben heute den Launch-Trailer zu Plants vs. Zombies: Replanted veröffentlicht. Dem HD-Remaster des beliebten Tower-Defense-Klassikers von 2009, das bereits nächste Woche erscheint.

Plants vs. Zombies: Replanted meets Half Life?

Die überarbeitete Version bietet hochaufgelöste Grafik, neue Levels und frische Spielmodi wie „Cloudy Day“ und „Rest in Peace“, die im neuen Gameplay-Deep-Dive-Video ebenfalls vorgestellt werden. Im Trailer selbst gibt es außerdem ein besonderes Easter Egg: den Headcrab Zombie, inspiriert von Valves Half-Life-Reihe. Dazu gesellen sich jede Menge der typischen, chaotisch-lustigen Zombiegefechte, die Fans der Serie lieben.

Plants vs. Zombies: Replanted erscheint am 23. Oktober 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 und PC