Pikmin 4 Update im November bringt neue Deko-Pikmin, Kamera-Feature und Spielmodi auf die Nintendo Switch.

Der Herbst bringt frischen Wind in Pikmin 4: Im November erscheint ein kostenloses Update für das beliebte Abenteuer auf Nintendo Switch. Neben den charmanten Deko-Pikmin halten eine spielinterne Kamera sowie zwei neue Schwierigkeitsmodi Einzug ins Spiel. So könnt Ihr Eure Expeditionen noch individueller gestalten.

Deko-Pikmin: Sammelspaß mit Stil

Ursprünglich aus der App Pikmin Bloom bekannt, tapsen die Deko-Pikmin nun auch durch Pikmin 4. Diese besonderen Pikmin tragen verschiedenste Gegenstände als Dekoration, wie z. B. Donuts, Aufziehspielzeuge oder Schneehüte und verleihen so jeder Gruppe einen ganz eigenen Look.

Ein spannendes Detail: Die in Pikmin 4 gesammelten Deko-Pikmin könnt Ihr in Euer Pikmin Bloom übertragen. Freut Euch auf einige exklusive Varianten, die Ihr nur in Pikmin 4 finden könnt.

Forschungskamera: Die Pikmin-Welt aus neuen Perspektiven

Mit der neuen Forschungskamera lassen sich ab sofort einzigartige Momente festhalten. Ihr könnt jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven fotografieren, Charaktere ausblenden und kreative Filter, Rahmen oder Stempel einsetzen. Ob Nahaufnahme der treuen Pikmin oder ein Gruppenfoto mit dem Hundi Otschin, Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Entspannt oder wild? Zwei neue Aktivitätsstufen

Wer seine Expeditionen lieber gemütlich angeht, wählt den neuen Entspannt-Modus. In diesem greifen feindliche Kreaturen erst an, wenn Ihr sie provoziert. Das ist ideal, wenn Ihr einfach nur die farbenfrohe Welt in Ruhe erkunden wollt.

Mehr Action bietet dagegen der Wild-Modus, in dem Gegner wesentlich aggressiver auftreten. Beide Varianten könnt Ihr zu Beginn des Spiels oder jederzeit über die Optionen aktivieren.

Mehr Pikmin überall: Eis-Pikmin & Animationsvideo

Parallel zum Update feiert auch die App Pikmin Bloom ihren 4. Geburtstag und bekommt Zuwachs durch die Eis-Pikmin, die erstmals in Pikmin 4 zu entdecken waren.

Außerdem ist das charmante Animationsvideo „Close to You“ von Nintendo Pictures nun auch außerhalb der Nintendo Today!-App auf allen weiteren Nintendo-Kanälen verfügbar.

Perfekter Zeitpunkt zum Wiedereinstieg

Das kostenlose Pikmin 4 Update bietet Euch jedenfalls den perfekten Wiedereinstieg ins Spiel. Aber auch neue Spieler sollten einen Blick auf die zauberhafte Welt der niedlichen Pikmin werfen. In Pikmin 4 erkundet Ihr mit dem treuen Rettungshundi Otschin und den Pikmin einen merkwürdig vertrauten und doch fremden Planeten. Eine kostenlose Demoversion steht im Nintendo eShop bereit. Euren Spielfortschritt könnt Ihr anschließend in die Vollversion übernehmen.

