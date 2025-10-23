Petit Planet Closed Beta startet am 7. November – HoYoverse Life-Sim

Das internationale Entertainment-Label HoYoverse hat offiziell bestätigt, dass sein erstes kosmisches Life-Sim-Spiel Petit Planet am 7. November in die geschlossene Testphase startet. Unter dem Motto „Weave Your Dreams Beneath the Stars“ verwandelt das Spiel ganze Planeten in kreative Leinwände, auf denen Spieler ihre Fantasie ausleben und gemeinsam mit einzigartigen Nachbarn sowie Gleichgesinnten von fremden Welten eine idyllische, aber zugleich abenteuerliche Reise beginnen können.

Die Closed Beta „Coziness Test“ wird ab dem 7. November für PC und iOS verfügbar sein. Interessierte können sich über eine Umfrage auf der offiziellen Website planet.hoyoverse.com anmelden.

Spielerlebnis in Petit Planet

Jeder Spieler erhält einen eigenen Planeten, den er pflegen und gestalten darf.

Flauschige Nachbarn können ihre eigenen „Planettes“ mit diesem verbinden.

Mit wachsender Verbundenheit entfaltet sich die Lebenskraft Luca, die Landschaften formt und jedem Planeten einzigartiges Leben einhaucht.

Idyllisches Leben voller Kreativität

Ob beim Ernten unter funkelnden Sternen, Angeln in klaren Gewässern, Sammeln seltener Funde am Strand oder beim Entdecken neuer Rezepte – Neugier treibt die täglichen Aktivitäten an. Eingeladene Nachbarn bringen ihre eigenen Geschichten und Träume mit und tragen so zum Wachstum des Planeten bei. Auf Starsea Voyages zu unbekannten Inseln begleiten sie die Spieler als treue Gefährten.

Soziale Dimension & Multiplayer

Als erstes Life-Sim-Projekt von HoYoverse setzt Petit Planet stark auf gemeinschaftliches Spielen. In der Beta können Spieler den Galactic Bazaar besuchen – einen lebendigen Treffpunkt, an dem Freundschaften entstehen, Gespräche bei Kaffee stattfinden und kooperative Rhythmus-Minispiele für ausgelassene Stimmung sorgen.

Blick in die Zukunft

Die Reise von Petit Planet steht erst am Anfang. Neben der Closed Beta arbeitet HoYoverse bereits an einer breiteren Plattformunterstützung und erweitert die sozialen Features, um ein noch stärker gemeinschaftlich geprägtes Spielerlebnis zu schaffen.

Die Anmeldung für den Coziness Test bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Aus allen Teilnehmenden der Umfrage wird eine begrenzte Zahl an Spielern ausgewählt, die Zugang zur Beta erhält.