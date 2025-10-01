Als der Mond in Stücke zerbrach, veränderte sich die Erde für immer. Eine endlose Eiszeit legte sich über den Planeten, Städte versanken unter Schnee und Eis, und die Menschheit kämpft seitdem ums nackte Überleben. In dieser gnadenlosen Welt spielt Permafrost, das neue Hardcore-Survival-Abenteuer von SpaceRocket Games und Toplitz Productions.

Hier ist die Kälte nicht nur Kulisse, sondern dein größter Feind. Jeder Tag ist ein Kampf gegen Hunger, Erschöpfung und die unberechenbaren Gefahren einer Welt, die im Chaos versinkt. Rivalisierende Fraktionen ringen um Macht, Kommunikation, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr und schon das Erleben des nächsten Sonnenaufgangs ist ein Erfolg.

Eine offene Welt im ewigen Winter

Die Spielwelt von Permafrost ist riesig, offen und unbarmherzig. Schneestürme, eisige Winde und gefährliche Kälte-Zonen stellen deine Fähigkeiten immer wieder auf die Probe. Ressourcen sind knapp, und wer nicht clever sammelt, jagt und baut, wird schnell erfrieren oder verhungern.

Doch die Welt ist nicht nur feindlich, sie steckt auch voller Geheimnisse. Verlassene Gebäude, zerstörte Städte und verborgene Orte warten darauf, von dir erkundet und wieder nutzbar gemacht zu werden.

Crafting, Basisbau & Überleben

Um in dieser Eiswüste zu bestehen, musst du kreativ werden:

Sammeln & Jagen: Suche nach Rohstoffen, jage seltene Tiere und stelle Werkzeuge her, die dir das Überleben sichern.

Basisbau: Errichte Unterkünfte, kultiviere Nahrung und entwickle Technologien aus recycelten Materialien.

Technologie & Baupläne: Nutze dein Wissen, um zerstörte Strukturen wieder aufzubauen und dir Zugang zu neuen Gebieten zu verschaffen.

Deine Basis ist mehr als nur ein Unterschlupf, sie ist dein Rückzugsort, deine Werkstatt und deine Hoffnung auf eine Zukunft.

Dein tierischer Begleiter

In der Einsamkeit der Eiswüste ist ein treuer Freund unbezahlbar. In Permafrost begleitet dich ein geretteter Hund, der dich mit seinem feinen Geruchssinn vor Gefahren warnt und dir beim Transport von Gegenständen hilft. Er macht nicht nur die Kälte erträglicher, sondern ist auch ein emotionaler Anker in einer Welt, die kaum noch Menschlichkeit kennt.

Multiplayer-Koop: Gemeinsam stärker

Ob du dich alleine der Kälte stellst oder mit Freunden im Online-Koop-Modus spielst, die Entscheidung liegt bei dir. Gemeinsam könnt ihr plündern, bauen, craften und euch eine Existenz in einer Welt unter dem Gefrierpunkt aufbauen. Kooperation ist oft der Schlüssel zum Überleben, denn die Gefahren sind zahlreich und unberechenbar.

Gefahren hinter jeder Ecke

Die Kälte ist nicht dein einziger Feind.

Rivalisierende Fraktionen kämpfen um Ressourcen und Macht.

Gefährliche Tiere lauern in der Wildnis.

Die Natur selbst ist unberechenbar, ein Schneesturm kann dich jederzeit überraschen.

Jede Entscheidung zählt, und ein Fehler kann dein Ende bedeuten.