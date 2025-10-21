NVIDIA News: RTX-Highlights mit The Outer Worlds 2, Bloodlines 2, Jurassic World Evolution 3 & mehr

Mehr als 800 Spiele setzen mittlerweile auf RTX-Technologien von NVIDIA. In dieser Woche feiern gleich mehrere Highlights ihr Debüt mit DLSS 4-Unterstützung ab Tag eins: The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und Jurassic World Evolution 3. Außerdem ist NINJA GAIDEN 4 ab sofort mit DLSS Super Resolution spielbar.

Am 30. Oktober lädt NVIDIA zum Seoul GeForce Gamer Festival, das gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum von GeForce in Korea markiert. Besuchende können sich auf Hands-On-Erlebnisse mit RTX-Spielen, Weltpremieren, Trailer, Goodies, Live-Acts und einen besonderen Auftritt der Band LE SSERAFIM freuen. Zudem gibt es Neuigkeiten zu PUBG Ally (KRAFTON), AION 2 und CINDER CITY (NCSOFT) sowie ein E-Sport-Match. Das Event wird ab 12:00 Uhr über drei Stunden lang live auf Twitch übertragen.

Neue Titel mit RTX-Integration

The Outer Worlds 2

Die Sci-Fi-Rollenspiel-Fortsetzung von Obsidian Entertainment startet am 24. Oktober im Early Access (Premium Edition) und am 29. Oktober für alle Spieler. NVIDIA RTX-Technologien wie DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution sowie Raytracing-Lumen-Beleuchtung sorgen für maximale Performance und Bildqualität. Auch via GeForce NOW lässt sich das Spiel in voller Raytracing-Pracht streamen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Das neue Kapitel der Kultreihe von The Chinese Room und Paradox Interactive versetzt Spieler in einen drohenden Vampirkrieg im heutigen Seattle. Mit DLSS 4 und DLSS Super Resolution steigen die Bildraten auf RTX 50er-GPUs um das 6,1-Fache, bis zu 340 FPS auf einer RTX 5090. Auch Cloud-Gaming via GeForce NOW ist möglich.

Jurassic World Evolution 3

In der Parksimulation von Frontier Developments bauen Spieler ihre eigene Jurassic World auf. DLSS 4 mit Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex sowie RTXGI-Raytracing-Beleuchtung und -Schatten verbessern Performance und Immersion gleichermaßen.

NINJA GAIDEN 4

Team NINJA und PlatinumGames bringen Ryu Hayabusa zurück. Das Action-Adventure setzt auf DLSS Super Resolution, um die Bildraten in den schnellen, präzisionsbasierten Kämpfen zu maximieren.

GODBREAKERS

Das rasante Action-Roguelite erscheint am 23. Oktober. Spielende können mit DLSS Super Resolution die Performance steigern, während sie in surrealen Biomen gegen mehrphasige Bosse antreten, solo oder im Koop mit bis zu drei Verbündeten.