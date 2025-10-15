NVIDIA DLSS 4: Neue Spiele mit Multi Frame Generation & Game Ready-Treiber

NVIDIA erweitert die Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation und bringt damit einen deutlichen Leistungsschub in gleich mehrere aktuelle und kommende Titel. Neben Pax Dei, das den Early Access verlässt, und ARC Raiders, das an diesem Wochenende im Server Slam Open Test spielbar ist, profitieren auch Keeper, Warhammer 40,000: Space Marine 2 sowie Farlight 84 von der neuesten Technologie. Ergänzend dazu steht ein neuer Game Ready-Treiber bereit, der Systeme für ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 optimiert. Spieler von Borderlands 4 dürfen sich außerdem über einen neuen Goldenen Schlüssel via GeForce Rewards in der NVIDIA-App freuen.

ARC Raiders

Das Multiplayer-Extraktionsabenteuer ARC Raiders von Embark Studios erscheint am 30. Oktober und setzt auf ein ganzes Arsenal an NVIDIA-Technologien. DLSS 4 mit Multi Frame Generation sorgt in Kombination mit DLSS Super Resolution für deutlich höhere Bildraten, während NVIDIA Reflex die Latenz reduziert und RTXGI realistische Beleuchtung durch Raytracing ermöglicht. Vor dem offiziellen Start können Spieler vom 17. bis 19. Oktober im Server Slam Open Test kostenlos teilnehmen. Zudem ist ARC Raiders Teil des GeForce RTX 50 Series Bundles, das beim Kauf ausgewählter GPUs eine Deluxe Edition des Spiels samt Boni enthält.

Pax Dei

Das Sandbox-MMO Pax Dei von Mainframe Industries verlässt am 16. Oktober den Early Access. Spieler, die bereits zuvor eingestiegen sind, erhalten ab dem 14. Oktober Zugriff auf Version 1.0. Mit dem Update wird DLSS um das neueste Transformer-AI-Modell erweitert und DLSS 4 mit Multi Frame Generation eingeführt. Besitzer einer GeForce RTX 50er-GPU können dadurch noch höhere Bildraten erzielen und das soziale MMO mit Tausenden von Spielern in bestmöglicher Qualität erleben.

Keeper

Keeper, entwickelt von Lee Petty, Xbox Game Studios und Double Fine Productions, erscheint am 17. Oktober. Das surrealistische Third-Person-Puzzle-Abenteuer setzt auf DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution. Über die NVIDIA-App lässt sich das Spiel zusätzlich auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktualisieren, wodurch GeForce RTX-Spieler die Leistung weiter steigern können.

Farlight 84

Der kostenlose PvP-Shooter Farlight 84 von Miracle Games spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von einer Zombie-Cyberinfektion heimgesucht wird. Ab dem 16. Oktober können Spieler mit einer GeForce RTX 50er-GPU DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktivieren, um die Bildraten im Kampfgeschehen deutlich zu erhöhen.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Die Demo zu Warhammer 40,000: Space Marine 2 erscheint am 16. Oktober und erlaubt es Spielern, die übermenschliche Stärke eines Space Marines hautnah zu erleben. Besitzer einer GeForce RTX 50er-GPU können DLSS 4 mit Multi Frame Generation nutzen, während RTX 40er-Karten DLSS Frame Generation aktivieren. Zusätzlich verbessert DLSS Super Resolution mit dem neuesten Transformer-AI-Modell die Bildqualität auf allen RTX-GPUs.

NBA 2K26

Die neueste Ausgabe der Basketballreihe von 2K ist bereits erhältlich und bietet die bekannten Modi wie MyCAREER, MyTEAM oder MyNBA. Auf dem PC können GeForce RTX-Spieler DLSS Super Resolution aktivieren und über die NVIDIA-App auf das neueste AI-Modell aktualisieren, um sowohl Bildraten als auch Bildqualität zu optimieren.

The Outer Worlds 2

Am 29. Oktober erscheint The Outer Worlds 2, die Fortsetzung des preisgekrönten Sci-Fi-Rollenspiels von Obsidian Entertainment. Mit DLSS 4, Frame Generation und Super Resolution können GeForce RTX-Spieler die Leistung maximieren, während Raytracing die Grafikqualität auf ein neues Niveau hebt.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Das Rollenspiel Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 von The Chinese Room und Paradox Interactive startet am 21. Oktober. Spieler schlüpfen in die Rolle eines alten Vampirs im modernen Seattle und profitieren dabei von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, Frame Generation und Super Resolution. Damit wird das düstere Abenteuer nicht nur atmosphärisch, sondern auch technisch auf höchstem Niveau erlebbar.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.