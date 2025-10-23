Nintendo Direct: Kirby Air Riders – neue Modi und Details enthüllt

Nintendo Direct: Kirby Air Riders: Masahiro Sakurai enthüllt neue Modi, Maschinen und Online-Features.

Masahiro Sakurai ist zurück und hat jede Menge Neuigkeiten im Gepäck. In der heutigen Kirby Air Riders Direct stellte der Kultentwickler neue Details zum kommenden Titel Kirby Air Riders vor, der am 20. November 2025 für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Die Präsentation zeigte eindrucksvoll, wie das Spiel das klassische Air-Ride-Erlebnis aus GameCube-Zeiten neu interpretiert und mit frischen Modi, modernen Online-Features und jeder Menge Personalisierungsmöglichkeiten um die Gunst der Fans buhlt.

Road Trip & Top Ride

Mit dem neuen Road-Trip-Modus könnt Ihr auf eine abenteuerliche Reise gehen, die Story-Elemente mit Herausforderungen aus den bekannten Modi „Air Ride“, „City Trial“ und „Top Ride“ kombiniert. Ihr könnt Maschinen und Items zwischen den Missionen sammeln und einsetzen – alles verpackt in eine kleine, aber feine Geschichte rund um Kirby, König Dedede und Waddle Dee.

Auch der beliebte „Top-Ride-Modus“ aus dem Originalspiel kehrt zurück. Diese Rennen erlebt Ihr diesmal aus der Vogelperspektive, inklusive Power-Ups wie Kabombe, Drift-Flammen oder Frontbohrer. Online treten bis zu acht, lokal bis zu vier Spieler und Spielerinnen gegeneinander an.

Neue Features für mehr Tiefe und Vielfalt

Das Spiel erweitert die Air-Ride-Formel um zahlreiche neue Systeme:

Fahrerlager: Ein sozialer Treffpunkt, in dem Ihr online Matches starten, Musik wechseln oder Emotes senden können.

Maschinen-Staffel: Ein innovativer Rennmodus, in dem nach jeder Runde automatisch ein Wechsel auf eine andere Maschine erfolgt.

Wandel-Stern: Eine neue Hybrid-Maschine, die per Stickbewegung zwischen Flug- und Radmodus wechselt.

Checkliste: Das klassische Zielsystem kehrt zurück und belohnt abgeschlossene Aufgaben mit neuen Inhalten, völlig ohne Online-Zwang.

Neue Amiibo: Neben der bereits vorbestellbaren Kirby-Figur erscheinen noch drei weitere detailreiche Figuren 2026: Meta-Knight & Schatten-Stern, Chef Kawasaki & Hopp-Stern sowie König Dedede & Panzer-Stern.

Online-Fokus: Mehrspieler, Rangsystem und Personalisierung

Kirby Air Riders setzt stark auf Online-Funktionen. Neben Team-Kämpfen mit bis zu 16 Teilnehmenden gibt es ein neues Rangsystem, das Fortschritt und Erfolge farblich anzeigt, sowie den Rider-Pass, der individuelle Profile ermöglicht.

Für alle, die ihren Stil zeigen wollen, bieten Meilen als Ingame-Währung unzählige Anpassungsoptionen. Maschinen können im „Meine Maschine“-Editor mit Mustern, Effekten und Zubehör personalisiert werden. Besonders kreative Designs lassen sich sogar im Maschinen-Shop teilen und verkaufen, ohne Verlust der eigenen Kreationen.

Global Test Ride im November

Vor dem Release können Fans das Spiel beim Kirby Air Riders: Global Test Ride ausprobieren. Das Online-Demo-Event findet an zwei Wochenenden im November statt (8.–9. und 15.–16. November) und erlaubt den Zugriff auf die Modi Fahrschule, Air Ride und City Trial.

Teilnehmende können sich außerdem im Fahrerlager treffen und gemeinsam Rennen austragen. Eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft wird für den vollen Funktionsumfang allerdings benötigt.

Musik, Nostalgie und neue Gegner

Komponisten Shogo Sakai und Noriyuki Iwadare (bekannt aus „Super Smash Bros.“) zeichnen für den Soundtrack verantwortlich. Über die Funktion „Meine Musik“ könnt Ihr Eure Lieblingsstücke individuell für City Trial auswählen.

Auch nostalgische Elemente kehren zurück: Alle neun Air-Ride-Strecken aus dem GameCube-Klassiker sind wieder dabei – plus neun neue. Dazu gesellen sich neue Items wie die Megakanone und der Bossgegner Robo-Dedede, der dynamisch zwischen Auto- und Dedede-Form wechselt.

Ein würdiges Comeback für den Renn-Klassiker

Mit Kirby Air Riders bringt Masahiro Sakurai nicht nur ein kultiges Konzept in die Gegenwart, sondern schafft auch die bislang umfangreichste Version des Kirby-Racers. Mehr Modi, tiefere Personalisierung, moderne Online-Features und ein klarer Fokus auf Community machen das Spiel zu einem der spannendsten Titel im Herbst-Line-up für Nintendo Switch 2.

Kirby-Fans dürfen sich den 20. November 2025 also fett im Kalender markieren.

Hier könnt Ihr Euch die Direct auch noch einmal in voller Länge anschauen:

Quelle: Nintendo