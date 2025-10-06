Ninja Gaiden 4: Noch vor Release wurde DLC angekündigt

Das heiß erwartete Actionspiel Ninja Gaiden 4 erscheint zwar erst am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, doch schon jetzt haben Team Ninja und Xbox Game Studios das erste DLC-Paket offiziell angekündigt. Damit dürfen sich Fans der legendären Hack-and-Slash-Reihe schon jetzt auf zusätzliche Inhalte im kommenden Jahr freuen.

Deluxe Edition von Ninja Gaiden 4 bringt frühen Zugang zum DLC

Spielerinnen und Spieler, die zur Deluxe Edition oder zum Deluxe Edition Upgrade greifen, erhalten das kommende DLC kostenlos, sobald es Anfang 2026 veröffentlicht wird. Damit möchte Team Ninja offenbar die treuesten Fans der Serie mit exklusiven Inhalten belohnen.

Neue Waffen für Yakumo und Ryu

Wie Masakazu Hirayama von Team Ninja im offiziellen Xbox-Podcast erklärte, dreht sich der Zusatzinhalt vor allem um neue Waffen für die beiden Protagonisten Yakumo und Ryu Hayabusa. „Yakumos neue Waffe spiegelt seine Persönlichkeit und seinen Kampfstil wider, kraftvoll, ausdrucksstark und vielseitig. Ryus Waffe hingegen ist präziser und erlaubt extrem schnelle, kraftvolle Attacken“, so Hirayama.

Beide Waffen sollen jeweils über eigene Mechaniken und Kampfsysteme verfügen, die das Gameplay von Ninja Gaiden 4 noch tiefer und abwechslungsreicher machen.

Neue Storyline und zusätzliche Kampfprüfungen

Neben neuen Waffen wird das DLC auch eine komplett neue Story-Episode enthalten, die nach den Ereignissen der Hauptkampagne spielt. Außerdem sind neue Kampfprüfungen (Combat Trials) geplant, die abseits der Hauptgeschichte zusätzliche Herausforderungen bieten. Laut Hirayama wolle das Team den Fans „jede Menge Content zum Austoben“ liefern. Bis zum Release des Hauptspiels am 21. Oktober dürfte es aber zunächst keine weiteren Informationen geben – Team Ninja konzentriert sich aktuell vollständig darauf, Ninja Gaiden 4 fertigzustellen und den Launch reibungslos über die Bühne zu bringen.