Neue Pantasy × Dragon Ball Sets angekündigt

Pantasy erweitert seine offizielle Dragon Ball-Baureihe um drei spannende Sets, die Fans und Sammler gleichermaßen begeistern dürften:

Diese neuen Modelle verbinden die Welten von Baustein-Modellen und Dragon Ball auf kreative Weise, von epischen Kampfbühnen bis hin zu ikonischen Orten der Serie.

Tenkaichi Budokai 87003: Die Kampfarenabühne zum Selberbauen

Das Tenkaichi Budokai-Set bringt die legendäre Turnier-Arena ins heimische Regal. Das Modell wird als offizielles Baukit angeboten, entwickelt in Kooperation mit der Dragon Ball-Lizenz. Die Arena wird mit Acrylfiguren und hochwertiger detailgetreuer Gestaltung geliefert. Dieses Set eignet sich ideal für Szenendarstellungen bekanntester Kämpfe.

Classic Ride Series (87004–87008): Dragon Ball unterwegs

Die Classic Ride Series erweitert das Sortiment um mehrere Fahrzeugmodelle im Dragon Ball-Stil. Diese Sets starten laut Pantasy ab 19,99€ und bieten modellbasierte Designs von Fahrzeugen, die in der Welt von Dragon Ball ikonisch sind. Diese Reihe erlaubt es Fans, Szenen mit Charakteren und Fahrzeugen nachzubauen, ideal für Dioramen und kreative Builds.

Kame House 87002: Heim des Meister Roshi als Diorama

Das Kame House-Set bringt den legendären Wohnsitz von Meister Roshi als Bausteinmodell ins Regal. Mit 660 Teilen misst das Set rund 29 × 25 × 20 cm und enthält 6 Acrylfiguren, um das Haus atmosphärisch zu beleben. Der Preis liegt bei 69,99 USD auf der offiziellen Pantasy-Seite. Für Fans bedeutet dieses Set: eine Kulisse für Szenen rund um Goku, Bulma und ihre Abenteuer am Strandhaus, perfekt für Display und Fotoprojekte.