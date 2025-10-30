NBA The Run: Streetball-Action mit echten NBA-Stars erscheint 2026

Das Entwicklerstudio Play by Play Studios hat angekündigt, dass sein bisher unter dem Namen The Run: Got Next bekanntes Projekt offiziell in NBA The Run umbenannt wurde. Das rasante 3v3-Streetbasketballspiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
Von der Straße zum GOAT
Im Spiel treten Spieler solo oder im Team in schnellen Streetball-Partien an, mit dem Ziel, den Titel „GOAT of The Run“ zu erringen. Auf legendären Courts wie Venice Beach (USA) oder The Tenement in Taguig (Philippinen) treffen dabei echte NBA-Stars auf fiktive Streetball-Legenden.
Mit dabei sind unter anderem:
- Giannis Antetokounmpo
- Stephen Curry
- Luka Dončić
- Anthony Edwards
- LaMelo Ball
- Cooper Flagg
Die Moderation übernimmt Bobbito Garcia, DJ, Autor und Videospielsprecher-Veteran, der das Spielgeschehen live kommentiert.
Features von NBA The Run im Überblick
- 3v3-Streetball-Gameplay mit Solo- und Team-Modi
- Cross-Play zwischen allen Plattformen
- Rollback-Netcode für flüssige Online-Partien
- Knockout-Turniere und Wettkämpfe um den Titel des besten Streetballers
- Schnelle, reaktionsstarke Steuerung und authentische Spielphysik
Mit seinem Fokus auf schnelle Matches, globale Courts und authentische NBA-Atmosphäre will The Run den Streetball zurück ins Rampenlicht holen, irgendwo zwischen Arcade-Feeling und realistischer Basketball-Action.