NBA The Run: Streetball-Action mit echten NBA-Stars erscheint 2026

Das Entwicklerstudio Play by Play Studios hat angekündigt, dass sein bisher unter dem Namen The Run: Got Next bekanntes Projekt offiziell in NBA The Run umbenannt wurde. Das rasante 3v3-Streetbasketballspiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Von der Straße zum GOAT

Im Spiel treten Spieler solo oder im Team in schnellen Streetball-Partien an, mit dem Ziel, den Titel „GOAT of The Run“ zu erringen. Auf legendären Courts wie Venice Beach (USA) oder The Tenement in Taguig (Philippinen) treffen dabei echte NBA-Stars auf fiktive Streetball-Legenden.

Mit dabei sind unter anderem:

Giannis Antetokounmpo

Stephen Curry

Luka Dončić

Anthony Edwards

LaMelo Ball

Cooper Flagg

Die Moderation übernimmt Bobbito Garcia, DJ, Autor und Videospielsprecher-Veteran, der das Spielgeschehen live kommentiert.

Features von NBA The Run im Überblick

3v3-Streetball-Gameplay mit Solo- und Team-Modi

mit Solo- und Team-Modi Cross-Play zwischen allen Plattformen

zwischen allen Plattformen Rollback-Netcode für flüssige Online-Partien

für flüssige Online-Partien Knockout-Turniere und Wettkämpfe um den Titel des besten Streetballers

und Wettkämpfe um den Titel des besten Streetballers Schnelle, reaktionsstarke Steuerung und authentische Spielphysik

Mit seinem Fokus auf schnelle Matches, globale Courts und authentische NBA-Atmosphäre will The Run den Streetball zurück ins Rampenlicht holen, irgendwo zwischen Arcade-Feeling und realistischer Basketball-Action.