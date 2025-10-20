Monatliche Events in Donkey Kong Bananza bringen exklusive Statuen für fleißige Gamer.

Ab dem 28. Oktober startet in Donkey Kong Bananza für Nintendo Switch 2 eine neue Event-Serie, die frischen Wind ins Spiel bringt. Wer den kostenpflichtigen DLC „DK-Insel & Smaragdrausch“ besitzt und das Hauptabenteuer abgeschlossen hat, kann sich künftig regelmäßig besonderen Herausforderungen stellen – und dabei exklusive Belohnungen abstauben.

Smaragdrausch mit Twist

Im Mittelpunkt jedes monatlichen Events steht eine besondere Smaragdrausch-Herausforderung, die mit festgelegten Bedingungen die übliche Spielmechanik aufmischt.

Zu Beginn könnt Ihr zwischen einer der drei Smaragd-Vorteilen wählen, die Ihr durch die gesammelten Fossilien und Banandium-Juwelen freischalten könnt. Die übrigen Optionen bleiben bei jedem Versuch identisch. Hier ist dann Euer strategisches Vorgehen gefordert.

Wer die jeweilige Zielpunktzahl erreicht, darf sich über besondere Statuen sowie über Banandium-Chips freuen. Letztere könnt Ihr wiederum gegen reguläre Statuen eintauschen.

Besonders praktisch: Die Herausforderungen lassen sich während des gesamten Event-Zeitraums beliebig oft wiederholen.

Erstes Event: „Chip-Fieber“

Den Auftakt macht das Event „Chip-Fieber“, das vom

🕘 28. Oktober um 9:00 Uhr bis zum

🕗 4. November um 8:59 Uhr läuft.

In dieser Zeit könnt Ihr über die DK-Insel wirbeln und Euch die Enguarde-Statue und die begehrte Kong-Bananza-Statue zu sichern.

Actionreiches 3D-Abenteuer mit Sammelspaß

Donkey Kong Bananza kombiniert rasante Action mit cleverem Leveldesign und hat in unserer Review die Höchstpunktezahl nur knapp verfehlt.

DK schlägt, greift, wirft, klettert und schmettert sich durch abwechslungsreiche 3D-Umgebungen voller Zerstörung, Rätsel und tierischer Verwandlungen. Unterstützt wird er dabei von Pauline, mit der er dem legendären Planetenkern entgegenstrebt, der mit seiner Macht, laut Überlieferung sogar Herzenswünsche erfüllen kann.

Quelle: Nintendo