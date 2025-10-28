Little Nightmares Enhanced Edition – Lohnt sich der erneute Albtraum?

Mit Little Nightmares schuf Tarsier Studios 2017 ein atmosphärisch äußerst gelungenes Spiel, das durch seine düstere Bilderwelt, bedrückende Stille und surreales Weltendesign eine ganz eigene Nische im Genre der Puzzle-Plattformer etablierte. Nun, acht Jahre später, erscheint die Enhanced Edition zusammen mit dem dritten Teil der Reihe und sie verspricht ein noch bizarreres Erlebnis zu werden – mit flüssigeren Bildraten, einer besseren Grafik und 4K-Unterstützung auf dem PC.

Game2Gether stellte sich vor dem Release die Frage, ob dieses technische Upgrade einen erneuten Durchlauf lohnt, oder ob es sich dabei lediglich um ein visuelles Makeover für Nostalgiker handelt?

Was bietet die PC-Enhanced Edition?

Die überarbeitete Version erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 und bietet folgende Verbesserungen:

4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS (abhängig von gewähltem Modus und Hardware)

Raytracing-Effekte , darunter realistischere Reflexionen und Schatten

Verbesserte Wassereffekte, Partikeleffekte und volumetrisches Licht

Zwei Grafikmodi: „Beauty Mode“: Fokus auf maximale Grafikqualität (4K/30 FPS) „Performance Mode“: Priorität auf flüssigem Gameplay (bis zu 60 FPS)



Spielerisch bleibt Little Nightmares unverändert – keine neuen Levels, keine überarbeitete Story oder Gameplay-Erweiterungen. Dafür gibt es verkürzte Ladezeiten und ein paar kleinere Komfortfunktionen in der Form von zusätzlichen Checkpoints.

Besitzer der Originalversion erhalten das Update auf PC, PS5 und Xbox kostenlos. Auf Nintendo Switch 2 muss die Enhanced Edition jedoch neu erworben werden.

Technik-Check: Wie schlägt sich die PC-Version?

Die Enhanced Edition von Little Nightmares zeigt auf dem PC, was mit moderner Hardware alles möglich ist. Besonders in dunklen Spielbereichen und bei Lichteffekten wie flackernden Lampen oder Wasserreflexionen zeigt sich, wie stark die optische Atmosphäre von der neuen Technik profitiert. Allerdings hat Qualität hier auch seinen Preis: Wer in nativer 4K-Auflösung mit aktivem Raytracing spielen möchte, benötigt eine entsprechend leistungsstarke Grafikkarte wie eine Nvidia RTX 4080 oder ein AMD-Pendant der neuesten Generation. Doch nun die gute Nachricht, dank der „Performance-Mode“-Einstellung lässt sich auch mit Mittelklasse-GPUs ein flüssiges Spielerlebnis realisieren – hier sind stabile 60 FPS bei 1080p oder 1440p möglich.

Praxistest: RTX 3080 & i9-10900K im Einsatz

Für diesen Test wurde Little Nightmares: Enhanced Edition auf einem System mit NVIDIA RTX 3080 (10 GB) und Intel Core i9-10900K (10 Kerne, 20 Threads) bei 32 GB RAM unter Windows 11 gespielt. Die Spieleinstellungen wurden auf „Beauty Mode“ mit maximalen Details und aktiviertem Raytracing gesetzt, mit dem Ziel eine 4K-Auflösung bei hoher Bildqualität zu erreichen.

Das Ergebnis: In ruhigen Szenen lief das Spiel mit etwa 55 bis 60 FPS, bei komplexeren Licht- und Partikelsituationen (z. B. in der Küche oder auf dem schwankenden Schiff) fielen die Frames gelegentlich auf rund 45 FPS ab, jedoch ohne merkliche Ruckler. Ein Wechsel in den „Performance Mode“ brachte sofort stabile 60 FPS bei leicht reduzierter Detailtiefe, was für Spieler, die Wert auf maximale Flüssigkeit legen, die optimalere Option darstellt.

Besonders beeindruckend wirkte das Raytracing, welches dem Spiel atmosphärisch eine zusätzliche Note verleiht: die Spiegelungen in Wasserpfützen, das warme Leuchten einzelner Lichtquellen und der dynamische Schattenwurf der überdimensionalen Antagonisten betonen die bedrückende Stimmung noch einmal deutlich.

Fazit des Tests: Das oben genannte Setup mit der RTX 3080 liefert in Kombination mit einem starken Prozessor ein nahezu perfektes Spielerlebnis, sowohl optisch als auch technisch. Wer ein entsprechendes Setup besitzt, sollte sich die Enhanced Edition keinesfalls entgehen lassen.

Little Nightmares Enhanced – Lohnt sich ein erneuter Durchlauf?

Ja – und zwar unter bestimmten Bedingungen:

Du hast Little Nightmares noch nie gespielt oder nur oberflächlich erlebt?

Dann ist die Enhanced Edition der beste Einstieg.

Du besitzt einen leistungsstarken PC und liebst die Atmosphäre des Spiels?

Die neue Grafik hebt das ohnehin schon intensive Erlebnis auf ein neues Level.

Du bist Fan der Reihe und möchtest Little Nightmares in seiner schönsten Form noch einmal erleben?

Absolut empfehlenswert.

Eher nein, wenn:

Du spielst auf schwächerer Hardware und legst keinen großen Wert auf visuelle Verbesserungen.

Du möchtest neue Level, Story-Add-ons oder Gameplay-Änderungen – diese bietet das Update nicht.

Persönliche Empfehlung

Little Nightmares war, ist und bleibt für mich der beste Teil der Reihe. Kein anderer Titel der Serie hat eine derart dichte, intensive und beängstigende Atmosphäre geschaffen. Die ikonische Bildsprache des Originals wurde von den beiden Nachfolgern nicht erreicht. Die Enhanced Edition bringt den ersten Teil der Reihe auf ein zeitgemäßes technisches Niveau und erhält dabei die Essenz des Spiels.

Das Spiel ist das erneute Durchspielen absolut wert, vor allem mit einem guten PC. Die Enhanced Edition lässt Little Nightmares in neuem Glanz erstrahlen und zeigt, dass der kleine Albtraum mit der neuesten Technik noch eindringlicher werden kann.