Like Works of Art: Diese PS5 Spiele sind wahre Kunstwerke

Wenn man von Videospielen spricht, geht es meist um die Spielmechanik, die Grafik oder die Geschichte. Aber hin und wieder kommt ein Spiel daher, das mehr ist als nur Unterhaltung. Es fühlt sich an wie ein Gemälde, das du betreten kannst, ein Film, den du steuern kannst, oder ein Roman, der sich beim Spielen entfaltet. Auf der PlayStation 5 werden diese Erlebnisse immer häufiger: Sie basieren auf hochmoderner Grafik, kinoreifem Sounddesign und Entwicklern, die sowohl wie Künstler als auch wie Programmierer denken.

Das sind nicht nur Spiele, die man spielt, sondern Spiele, die man erlebt.

Eine Leinwand in 4K

Die Hardware der PS5 lässt Spiele schärfer, flüssiger und lebendiger aussehen als je zuvor. Mit Raytracing, Lichteffekten und ultraschnellen Ladezeiten fühlen sich Welten, die früher digital waren, jetzt greifbar an. Die Entwickler nutzen diese Werkzeuge nicht nur, um uns zu beeindrucken, sondern um echte Kunstwerke in Aktion zu schaffen.

Viele Spieler wollen deshalb PSN Guthaben kaufen, um Titel freizuschalten, die über das traditionelle Gameplay hinausgehen und sich wie interaktive Meisterwerke anfühlen. Ob du nun auf weitläufige Landschaften, experimentelles Storytelling oder minimalistisches Design stehst, die PS5 bietet künstlerische Highlights, die es mit allem aufnehmen können, was du in einer Galerie oder im Kino findest.

Eine einzigartige Reise

Manche PS5-Spiele brauchen keine komplexen Mechanismen oder endlosen Inhalte, um Eindruck zu hinterlassen – sie bestechen einfach durch ihren Stil. Abzû lässt dich durch leuchtende Unterwasserwelten schwimmen und macht die Erkundung zu etwas Meditativem. The Pathless verwandelt Laufen und Bogenschießen in eine Art Tanz, bei dem sich jeder Sprung und jedes Gleiten wie Pinselstriche auf einer Leinwand anfühlt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und dann ist da noch Gris, ein handgemalter Plattformer, der Trauer in Farbe und Bewegung verwandelt und jedes Bild eines Screenshots würdig macht. Das sind Titel, die du nicht nur spielst, sondern in dich aufnimmst. Sie sind leise, emotional und unvergesslich.

Filmische Epen in deinen Händen

Wenn du eher auf Blockbuster stehst, kein Problem – es gibt auch PS5-Spiele, die Spektakel und Kunstfertigkeit im großen Stil bieten. Ghost of Tsushima: Director’s Cut ist ein Paradebeispiel dafür. Die Landschaften sind wunderschön, von goldenen Wäldern bis zu windgepeitschten Grasfeldern. Die Samurai-Duelle fühlen sich an wie ein Theaterstück und machen das Spiel zu einer visuellen Aufführung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch Returnal verbindet eine gespenstische Sci-Fi-Ästhetik mit surrealen Umgebungen. Die außerirdische Architektur und die beklemmende Atmosphäre ziehen dich in eine Spirale, die sich ebenso psychologisch wie physisch anfühlt. Diese Spiele erinnern uns daran, dass es bei der Kunst nicht nur auf die Optik ankommt, sondern auch auf den Ton, den Rhythmus und die Gefühle.

Die Kunst des Spiels

Was diese Videospiele zur Kunst macht, ist nicht nur ihr Aussehen, sondern auch das, was sie in dir auslösen. Jede Entscheidung, von der Farbpalette bis zum Soundtrack, ist wohlüberlegt. Sie regen zum Nachdenken und Emotionen an, genau wie Gemälde oder Filme es tun. Du musst kein Kunstkritiker sein, um das zu erkennen, du brauchst lediglich einen Controller in die Hand zu nehmen.

Die PS5 ist zu einer Galerie geworden, in der jeder Spieler seine eigene Kollektion von künstlerischen Erfahrungen zusammenstellen kann. Und anders als in einem Museum schaust du dir die Kunst nicht nur an, sondern wirst Teil von ihr.

Fazit

Das Schöne am Spielen auf der PS5 ist, dass du selbst entscheiden kannst, in welche Art von Kunst du eintauchen möchtest. Ob ruhig, explosiv, emotional oder surreal. Diese Spiele beweisen, dass Kunst im Spiel keine Effekthascherei ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses.

Wenn du bereit bist, diese Meisterwerke zu entdecken, macht es der digitale Marktplatz von Eneba einfacher denn je, darauf zuzugreifen. Schließlich hängt die Zukunft der Kunst vielleicht nicht an der Wand, sondern auf deiner PS5.