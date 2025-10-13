LG CineBeam S: Kompakter 4K-Laserprojektor mit Dolby Atmos

Elegantes Design, starke Bildqualität und Smart-TV-Funktionen: LG erweitert seine Lifestyle-Beamer-Serie um den neuen LG CineBeam S. Mit dem CineBeam S präsentiert LG Electronics einen neuen 4K-Laserprojektor, der Leistung und Mobilität in einem kompakten Gehäuse vereint. Das Modell richtet sich an Nutzende, die ein hochwertiges Heimkinoerlebnis suchen, ohne dafür aufwändige Installationen in Kauf nehmen zu müssen.

Kompakter Allrounder mit 4K-Lasertechnologie

Der LG CineBeam S setzt auf native 4K-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel) und eine RGB-Laserlichtquelle, die laut LG eine brillante Farbwiedergabe mit einer Farbraumabdeckung von bis zu 154 % DCI-P3 ermöglicht. Trotz der handlichen Abmessungen von nur rund 16 × 16 × 11 cm bringt der Projektor eine Helligkeit von bis zu 500 ANSI-Lumen auf die Leinwand, ausreichend für den Einsatz in abgedunkelten Räumen oder am Abend. Dank Kurzprojektionstechnik erreicht er aus kürzester Entfernung zu Wand eine Bilddiagonale zwischen 40 und 100 Zoll.

Zu den Komfortfunktionen zählen Auto Screen Adjustment, automatische Scharfstellung und Bildverschiebung (Screen Shifting), wodurch sich das Gerät auch in kleinen Wohnräumen schnell perfekt ausrichten lässt. Zusätzlich sorgt die Funktion Wall Color Adjustment mit acht verschiedenen Voreinstellungen dafür, dass die Farbdarstellung auch auf nicht-weißen Oberflächen natürlich bleibt.

Kinoerlebnis mit Dolby Atmos

Für den passenden Klang bringt der CineBeam S integrierte Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung mit. Alternativ können Nutzer ihre bevorzugten Lautsprecher kabellos per Bluetooth verbinden. Damit wird der Beamer zum kompakten Entertainment-System – ideal für Filmabende, Streaming oder Gaming.

Der Projektor läuft auf LGs webOS-Plattform, die den direkten Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime Video und mehr ermöglicht. Auch Screen-Mirroring und AirPlay werden unterstützt, sodass Inhalte vom Smartphone oder Laptop unkompliziert projiziert werden können.

Design für moderne Wohnräume

Mit seinem minimalistischen Design und einem Gewicht von nur 1,9 Kilogramm fügt sich der LG CineBeam S unauffällig in jedes Wohnambiente ein. Er kann problemlos transportiert oder in unterschiedlichen Räumen genutzt werden, ganz ohne Deckenmontage oder sperrige Verkabelung.

1 von 2

Weitere Details finden sich bei LG.