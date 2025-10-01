Seit seinem ersten Auftritt in der Disney+ Serie „The Mandalorian“ hat sich Grogu zu einem neuen Fan-Liebling entwickelt. Auch LEGO Star Wars hat ihm schon Auftritte in mehreren Sets gewidmet. Heute schauen wir uns das Set LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege genauer an, das sich natürlich stark an Sammler und AFOLs richtet, aber auch Kindern einen Spielwert bietet.

Eigenschaften des Sets:

Mit dem Set LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege wurde dem beliebten Star-Wars-Charakter ein besonders niedliches Ebenbild geschaffen. Grogu zählt zu den jüngeren Charakteren der Sternensaga und hatte seinen ersten Auftritt erst 2019 in der Hit-Serie „The Mandalorian“. Aufgrund seines niedlichen Äußeren hatte er schnell den Spitznamen „Baby Yoda“ sicher. Das Set umfasst ein komplett aus LEGO-Steinen gebautes Modell Grogus mit beweglichem Kopf, Ohren, Armen und Händen. Platziert wird er in seiner ikonischen Repulsorwiege. Dazu gibt es noch einen passenden Displayständer mit einer Mini-Minifigur von Grogu.

Bezeichnung Grogu™ in seiner Repulsorwiege Art.-Nummer 75403 Teileanzahl 1048 Alter 10+ Veröffentlichung Januar 2025 UVP 99,99 € Minifiguren 1 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 90 – 120 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Wars:

Das Star-Wars-Universum spielt in einer weit entfernten Galaxis, in der unzählige Völker, Planeten und Kulturen existieren. Im Zentrum steht die Macht, ein mystisches Energiefeld, das von den Jedi für Frieden und von den Sith für Unterdrückung genutzt wird.

Die Geschichte umfasst den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, seine Verwandlung in Darth Vader und die Erlösung durch seinen Sohn Luke. Parallel dazu kämpfen die Rebellen gegen das Galaktische Imperium und später der Widerstand gegen die Erste Ordnung. Neben der Skywalker-Saga erweitern Serien, Romane, Comics und Spiele die Galaxis um neue Helden, Schurken und Epochen. So erzählt Star Wars letztlich den zeitlosen Konflikt zwischen Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Verantwortung.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege besitzt eine besonders ansprechende Umverpackung im charakteristischen LEGO-Star-Wars-Design. Auf der Vorderseite wird das enthaltene LEGO-Modell fliegend mit seiner Repulsorwiege vor einem animierten Hintergrundbild von Tatooine gezeigt. Auf der Rückseite wird er neben der Repulsorwiege stehend gezeigt, zudem wird auch dargestellt welche Interaktionen möglich sind.

Auch wenn es sich um ein Set aus diesem Jahr handelt, sind hier alle Bauteile noch in Plastiktüten abgepackt. Mittlerweile ist LEGO nahezu vollständig auf Papiertüten umgestiegen. Insgesamt befinden sich elf Tüten in der Umverpackung, die somit elf Baustufen ergeben. Die ausführliche Bauanleitung liegt natürlich ausgedruckt bei, ebenso enthalten ist ein kleiner Stickerbogen.

Der Bauprozess:

Wie man es von LEGO kennt, wird in der beiliegenden Bauanleitung der Aufbau des Sets LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Sie umfasst zwei getrennte Hefte, eins für Grogu und eins für die Repulsorwiege. So kann man dieses Modell auch wunderbar zu zweit aufbauen. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Besonders für Erstbauende sehr hilfreich.

Von den insgesamt elf Baustufen widmen sich vier Groku, sechs der Repulsorwiege und eine dem Displayständer. In der ersten Baustufe beginnen wir mit der inneren Struktur von Grogus Körper und der Mechanik zur Bewegung der Arme. Darüber hinaus versteckt sich ein liebevolles Detail im Inneren.

In der zweiten Baustufe erhält Grogus Körper seine Kleidung und auch die Arme mit den beweglichen Händen werden angebracht.

Die dritte Baustufe verleiht Grogu seinen Kopf mit den niedlichen Kulleraugen. Der Kopf wird beweglich gelagert.

Mit der vierten Baustufe finalisieren wir Grogu, indem noch die beweglichen Ohren anbringen. Darüber hinaus bekommt er seine ikonische Kugel in die Hand und wir bauen noch eine kleine Drohne.

Mit der fünften Stufe beginnen wir mit der Repulsorwiege. Wie man es von LEGO kennt, werden hier wieder bunte Farben an nicht sichtbaren Stellen genutzt.

Mit der sechsten Baustufe wird die Wiege langsam dreidimensional, da die innere Struktur entsteht. Glatte Elemente sorgen für eine schöne Optik, Noppen gibt es nur dort, wo man sie später benötigt.

In der siebten Stufe wir die Struktur erweitert. Mit klappbaren Elementen wird die Dreidimensionalität dabei verstärkt.

Auch mit der achten Baustufe verfeinern wir die untere Struktur, eine elegante Kombination senkrechter Elemente sorgt für die Basis der runden Kontur.

Mit Abschluss der neunten Stufe ist die untere Hälfte der Repulsorwiege fertig. Verschiedene runde, abgeschrägte und glatte Elemente formen dabei die glatte äußere Kontur.

Nach 10 Baustufen sind wir so weit, die Repulsorwiege ist komplett. Das obere Gehäuse besteht aus zwei großen Achtelkreisschalen.

Die letzte Baustufe beinhaltet den Modellständer und einen Displayständer mit einigen Details zu Grogu.

Der Bau des Modells ist kurzweilig und besonders die untere Hälfte der Repulsorwiege kombiniert auf spannende Art und Weise Bautechniken und diverse Einzelteile. Die Altersempfehlung von 10+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn (mit etwas Hilfe) kommen auch etwas jüngere Kinder hier gut klar.

Gestaltung und Qualität:

Dass bei LEGO Punkte, wie die Qualität der Bausteine, die Passgenauigkeit und auch die Farbgebung auf sehr hohem Niveau sind, ist hinlänglich bekannt. Der Sitz der Steine ist zuverlässig, stellenweise brauchen jüngere Kinder etwas Hilfe beim richtigen Festdrücken. Das Modell ist überraschend massiv und hat eine schöne Größe. Es kommen sowohl bedruckte Steine, als auch Aufkleber zum Einsatz. Bei der Repulsorwiege gelingt es LEGO durch eine gute Kombination von Scharnierelementen, sowie runden, abgeschrägten und glatten Bausteinen die kugelförmige Struktur detailliert abzubilden.

Das Modell von Grogu ist ein detailliertes Abbild des kleinen Wesens von Yodas Spezies. Er besitzt einen beweglichen Kopf mit separat beweglichen Ohren. Auch die Arme lassen sich bewegen, entweder durch einfaches Drehen oder über die Räder an der Rückseite.

Minifigur und Ständer

Das Set enthält eine detaillierte Mini-Minifigur von Grogu in einer kleinen Version der Repulsorwiege. Auf der seitlichen Tafel finden sich einige Details zu Grogu.

Der Sammel- und Spielwert:

Das Set LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege ist kein klassisches Spielset. Man kann es eher als Displayset mit Spielwert beschreiben. Sowohl Grogu, als auch die Repulsorwiege sind detailliert abgebildet. Durch die beweglichen Elemente des Körper ergibt sich aber auch ein großer Interaktions- und Spielwert.

Fazit:

Das Set LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege ist sehr detailliert und liebevoll gestartet. Es ist gewohnt hochwertig gefertigt. Durch die geschickte Formgebung des Kopfs mit den bedruckten Elementen für die Augen bekommt er einen sehr süßen, kindlichen Blick. Vor ein paar Jahren gab es bereits schon ein LEGO-Set von Grogu unter dem Namen „The Child“. Dieses ist zwar größer, aber das aktuelle zeigt sich hier als noch etwas kindlicher und niedlicher. Perfekt für alle LEGO Star Wars Sammlungen.

Der UVP beläuft sich auf 99,99 €, aktuell (Stand: 01.10.2025) ist das Set aber schon ab etwa 69,99 € erhältlich. Für ein Star-Wars-Lizenzset dieser Größe ein insgesamt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Baustein-Set LEGO Star Wars 75403 – Grogu™ in seiner Repulsorwiege wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.