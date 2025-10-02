LEGO Neuheiten im Herbst 2025 – Kreative Sets für gemütliche Stunden zuhause

Der Herbst beginnt und die LEGO Gruppe lädt dazu ein, die kühleren Tage mit Fantasie und Bauvergnügen zu füllen. Ob für entspannte Nachmittage oder inspirierende Auszeiten, die Sets schaffen perfekte Momente voller Kreativität und Gemütlichkeit.

Mit dem LEGO® Marvel Avengers: Endgame – Letzter Showdown erleben Fans spannende Szenen aus dem Blockbuster neu. Die Minifiguren von Iron Man und Black Panther sowie zahlreiche Funktionen und Zubehörteile sorgen für actionreiche Bau- und Spielstunden.

Das LEGO® Disney Welpe aus 101 Dalmatiner begeistert alle, die Hunde und Disney lieben. Der Kultklassiker wird hier neu interpretiert: Ein individuell gestaltbarer LEGO Dalmatiner bringt Charme und Freude in jedes Zuhause.

Die LEGO® City Polizeistation bietet Abenteuer ohne Ende. Mit drei Stockwerken, einem Gefängnis samt Ausbruchfunktion, Hof und Hundeübungsplatz eröffnet sie unzählige Spielmöglichkeiten. Dank der Straßenplatte lässt sich die Station zudem mit weiteren Sets kombinieren.

Das LEGO® Art LOVE Set ist ein Highlight für alle, die nach kreativen Deko-Ideen suchen. Inspiriert von der ikonischen Pop-Art-Skulptur, die in diesem Jahr ihr 55-jähriges Jubiläum feiert, können aus LEGO Steinen einzigartige Kunstwerke entstehen.

Mit dem LEGO® Architecture Notre-Dame de Paris Set holen sich Erwachsene ein Stück Pariser Flair ins Wohnzimmer. Jede Bauphase dieses weltberühmten Wahrzeichens lädt zum Genießen ein, perfekt für gemütliche Stunden in der kühlen Jahreszeit.

Ob beim Gestalten von Kunstwerken oder beim Errichten beeindruckender Architekturmodelle, der Herbst ist die ideale Zeit, um mit LEGO kreative Projekte zu beginnen und sich eine wohltuende Auszeit zu gönnen.