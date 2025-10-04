LEGO Minecraft 21259 – Die Piratenschiffreise im Test

LEGO und Minecraft, diese beiden Welten passen einfach perfekt zusammen. Wir schauen uns in diesem Test nun das Set LEGO Minecraft 21259 – Die Piratenschiffreise genauer an und betrachten es nicht nur aus der Sammler-, sondern auch aus der Kinderperspektive.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Es muss nicht immer ein großes Set sein, dieses kleine LEGO-Minecraft-Set bietet auch schon einiges an Inhalt. Kleine Entdecker finden hier ein Schiff, ein Dromedar und einen Tintenfisch sowie zwei Piratenfiguren. Das Dromedar besitzt bewegliche Beine und hat für beide Figuren je einen Sattel parat. Auch an Board des Schiffs finden beide Figuren Halt.

Bezeichnung Die Piratenschiffreise Art.-Nummer 21259 Teileanzahl 166 Alter 8+ Veröffentlichung Juni 2024 UVP 14,99 € Minifiguren 2 + 2 Baufiguren Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 20 – 40 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Minecraft:

Minecraft ist ein Sandbox-Videospiel, in dem Spieler eine prozedural generierte Welt aus würfelförmigen Blöcken erkunden, abbauen und gestalten können. Im Überlebensmodus sammelt man Ressourcen, baut Werkzeuge, errichtet Schutzbauten und verteidigt sich gegen Monster. Im Kreativmodus stehen unbegrenzt Materialien zur Verfügung, um frei und ohne Gefahren zu bauen und zu experimentieren. Die offene Spielwelt bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – von einfachen Hütten bis zu komplexen Maschinen – und wird durch Mods, Server und Community-Inhalte stetig erweitert. Seit seiner Veröffentlichung 2011 hat sich Minecraft zu einem der meistverkauften und einflussreichsten Spiele der Welt entwickelt.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Minecraft 21259 – Die Piratenschiffreise kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Minecraft-Design. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells, dass mit einem passenden Meeres-Hintergrund in Szene gesetzt wurde, gezeigt. Auf der Rückseite finden sich Detaildarstellung des Modells, die den Spielwert etwas aufzeigen sollen.

1 von 4

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung zwei Papiertüten mit den Einzelteilen. In beiden findet sich jeweils eine weitere kleine Papiertüte mit den besonders kleinen Steinen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Minecraft 21259 – Die Piratenschiffreise sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist entsprechend der zwei Papiertüten in zwei Baustufen unterteilt. Die beiden enthaltenen Figuren sind auf beide Baustufen aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt findet man einen der beiden Piraten, das Dromedar, den Oktopus und man baut den kleinen Anleger auf.

1 von 2

Im zweiten Abschnitt finden wir einen weiteren Piraten. Zudem sind hier alle Einzelteile enthalten, die wir benötigen, um das Piratenschiff zu bauen. Dieses verfügt über einen klappbaren Mast und einen Kartentisch. Somit sind wir mit dem Aufbau auch schon fertig.

1 von 2

Insgesamt geht der Aufbau einem geübten LEGO-Fan natürlich sehr leicht von der Hand, aber auch ungeübte Fans, die einen leichten Einstieg suchen, kommen hier super klar. Darüber hinaus sollte man auch nicht aus den Augen lassen, dass sich die Sets an Kinder richten. Die Altersempfehlung von 8+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn auch jüngere Kinder können dieses Set problemlos aufbauen. Für den Test hat die siebenjährige Tochter des Autors das Set ohne Hilfe schnell gebaut bekommen. Einzig beim richtigen Festdrücken der Steine war etwas Hilfe nötig.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Das Set überträgt die Optik von Minecraft gelungen in die Welt von LEGO. Hierbei hilft es natürlich, dass in Minecraft alles auf Blöcken basiert und bei LEGO auf Steinen. Sticker liegen hier keine bei, alle Bausteine und Figuren mit Dekoren sind sehr ordentlich bedruckt.

1 von 6

Die Minifiguren

Beide Piratenfiguren sind detailliert gestaltet, mit einem Fisch und einem Schwert können wir auch beiden etwas in die Hand geben. Als Baufigur gibt es einen Oktopus mit beweglichen Beinen und ein Dromedar, das sich dank der beweglichen Beine auch Hinlegen kann.

1 von 6

Der Spielwert:

Das Set LEGO Minecraft 21259 – Die Piratenschiffreise bietet einen überraschend großen Spielwert. Auch, wenn das Schiff nicht sehr groß ist, durch die Kombination mit dem Anleger und dem Dromedar hat man mit den beiden Figuren viele Möglichkeiten kreative Piratenabenteuer nachzuspielen. Darüber hinaus eignet es sich natürlich auch sehr gut, die eigene, anfassbare Minecraftwelt weiter auszubauen.

1 von 3

Fazit:

Das Set LEGO Minecraft 21259 – Die Piratenschifreise ist ein wunderbares Modell für zwischendurch oder als kleines Geschenk für die Kinder. Kleine Minecraft-Fans lädt es zum Nachspielen von virtuellen Abenteuern und zum Erfinden eigener Geschichten ein, große Fans können ihr Vitrinensetup weiter detaillieren. Der UVP beläuft sich auf 14,99 €, aktuell (Stand: 04.10.2025) ist das Set etwa um die 10 € zu bekommen. Für diesen Preis hält das Set, was es verspricht.

Das Baustein-Set LEGO Minecraft 21259 – Das Piratenabenteuer wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.