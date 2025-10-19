LEGO Jurassic World 76969 – Dinosaurier-Fossilien: Triceratops-Schädel im Test

LEGO Jurassic World bringt nicht nur Spielwelten mit Dinosauriern in die heimischen Kinderzimmer, sondern auch detaillierte Modelle von Dinosaurier-Fossilien. Nach dem als Erstes bereits der Schädel eines Tyrannosaurus rex erschien, folgte in diesem Jahr das Set LEGO Jurassic World – 76969 Dinosaurier-Fossilien: Triceratops-Schädel, das wir uns heute genauer anschauen.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Jurassic World 76969 – Dinosaurier-Fossilien: Triceratops-Schädel ist ein detailliertes Abbild des Schädels eines der bekanntesten Dinosaurier. Er besitzt einen aufklappbaren Kiefer und ist mit Schädelplatte und Hörnern realistisch gestaltet. Am Fuß des Modellständers befindet sich ein Schild mit einigen Detailangaben zu diesem Dinosaurier. Ein Modell einer Ausgrabungsstelle verleiht dem Ständer weitere Details.

Themenwelt LEGO Jurassic World Bezeichnung Dinosaurier-Fossilien: Triceratops-Schädel Art.-Nummer 76969 Teileanzahl 468 Alter 9+ Veröffentlichung Januar 2025 UVP 44,99 € Minifiguren 1 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 45 – 60 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Jurassic World:

Jurassic World ist eine moderne Neuauflage des legendären „Jurassic Park“-Franchise und entführt die Zuschauer in einen Freizeitpark, in dem Dinosaurier durch modernste Gentechnik wieder zum Leben erweckt wurden. Was als faszinierende Attraktion für Besucher gedacht ist, gerät außer Kontrolle, als die prähistorischen Kreaturen ihre Freiheit zurückerlangen. Die Filmreihe verbindet actionreiche Abenteuer mit spannenden wissenschaftlichen und moralischen Fragen über Macht, Natur und Verantwortung. Mit beeindruckenden Effekten, ikonischen Dinosauriern und charismatischen Figuren begeistert Jurassic World Fans jeden Alters und setzt die Erfolgsgeschichte der Jurassic-Saga eindrucksvoll fort.

Verpackung und Inhalt:

Wie wir es aus anderen Serien bereits kennen, besitzt auch LEGO Jurassic World ein eigenes Design für die Umverpackungen. Der Hintergrund ist hier eher silbern gehalten und mit Abdrücken von Skeletten dekoriert. Neben dem LEGO-Logo findet sich das ikonische Jurassic-World-Logo. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells, dass mit einem passenden Hintergrund in Szene gesetzt wurde, gezeigt. Auf der Rückseite finden sich neben der Zeichnung eines Triceratops-Skeletts eine bemaßte Abbildung und ein Bild, das den Schädel gewissermaßen als Fossil im Boden zeigen soll.

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung fünf Folienbeutel und ein Aufkleber für den Sockel. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen, was sich allerdings noch nicht bei allen Sets zeigt.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Jurassic World 76969 – Dinosaurier-Fossilien: Triceratops-Schädel wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist entsprechend der fünf Folienbeutel in fünf Baustufen unterteilt, die einen recht ähnlichen Umfang besitzen. Die Minifigur finden wir direkt in der ersten Stufe.

Als Erstes bauen wir den Modellständer samt kleiner Ausgrabungsstätte. Hier kommen Technic-Bausteine und -verbinder zum Einsatz, um für die notwendige Stabilität zu sorgen. Auch die Minifigur eines Kindes im Jurassic-Park-Pullover findet sich in dieser Baustufe.

Als Nächtes wird es abstrakt, denn im zweiten Schritt bauen wir den Kern des Kopfes. Hier kommen wieder Technic-Elemente zum Einsatz, die gepaart mit einer Kombination von verschiedenen Ausrichtungen für einen besonders stabilen Kern sorgen. An mehreren Punkten lassen sich in den nächsten Schritten weitere Elemente anstecken.

Im dritten Schritt kann man schon etwas mehr vom Schädel erkennen. Denn hier montieren wir den beweglichen Unterkiefer und auch die Augenpartie entsteht.

Spätestens im vierten Schritt erkennt man, dass es ein Schädel wird. Auch, wenn man hier noch eher an einen gehörnten Vogel denkt, denn die vordere Partie des Schädels samt der Hörner wird hier fertig.

Im letzten Schritt erhält der Schädel die Knochenplatten hinter den Hörnern. Gemeinsam verleihen diese ihm seine ikonische Formgebung, die jeder sofort mit dem Triceratops verbindet.

Insgesamt geht der Aufbau einem geübten LEGO-Fan gut von der Hand. Die Bautechniken sind nicht zu kompliziert, bieten aber eine spannende Kombination. Aber auch ungeübte Fans, die einen leichten Einstieg suchen, kommen hier gut klar. Die Altersempfehlung von 9+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn auch jüngere Kinder können dieses Set problemlos aufbauen. Da es sich hier aber primär um ein Deko-Set handelt, ist es für kleinere Kinder tendenziell weniger interessant.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Gestaltung und Detaillierung sind sehr gut gelungen und es entsteht ein sehr echt wirkendes Modell eines Triceratops-Schädels, ohne dabei zu groß zu werden. Eine geschickte Bausteinkombination ermöglicht die passende Darstellung der gewölbten Schädelplatten und auch die Form der Hörner ist gut umgesetzt. Durch die zusätzlichen Elemente bringt der Modellständer weitere Details mit sich, die dem Modell noch stärker einen musealen Charakter geben. Statt des Aufklebers wäre eine bedruckte Sockelplatte schön gewesen, jedoch ist dieser so gut gefertigt, dass der Unterschied kaum auffällt.

Fazit:

Das Set LEGO Jurassic World 76969 – Dinosaurier-Fossilien: Triceratops-Schädel ist ein sehr gelungenes und detailliertes Modell eines Dinosaurier-Schädels. Es ist ein reines Deko-Modell ohne wirklichen Spielwert, was die Umverpackung aber bereits deutlich macht. So ist es aber auch eine sehr schöne Ergänzung für die Sammlungen kleiner und großer Dinosaurier-Fans. Der UVP beläuft sich auf 44,99 €, aktuell (Stand: 19.10.2025) ist das Set etwa um die 31 € zu bekommen. Verglichen mit anderen Deko-Modellen in derselben Größenordnung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

