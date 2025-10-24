LEGO Ideas Die Goonies Set (21363) – Kultfilm als detailreiches 2.912-Teile-Bauset

Die LEGO Gruppe und Warner Bros. Discovery Global Consumer Products lassen den Abenteuergeist der 1980er-Jahre wieder aufleben: Mit dem neuen LEGO Ideas Die Goonies Set können Fans den Kultklassiker nun als detailreiches Bau-Erlebnis nachstellen.

Das Set umfasst 2.912 Teile und richtet sich speziell an erwachsene Fans. Es zeigt ikonische Schauplätze wie das Versteck der Fratellis, das geheimnisvolle Höhlensystem und die Schatzkammer von Einäugiger Willy. Durch eine Drehfunktion wird zudem das Wrack des legendären Piratenschiffs Inferno sichtbar. Ergänzt wird das Modell durch zwölf detailgetreue Minifiguren, darunter Mikey, Chunk, Andy und Data. Neu gestaltete Elemente für Sloth und Mama Fratelli sorgen für zusätzliche Authentizität.

Zur Markteinführung hat LEGO gemeinsam mit Oscar®-Preisträger Ke Huy Quan ein nostalgisches Kurzvideo veröffentlicht, das das Set in Aktion zeigt und zahlreiche Anspielungen auf den Film bereithält. Entworfen wurde das Modell vom griechischen 3D-Künstler Vaggelis Ntezes im Rahmen des LEGO Ideas Programms, bei dem Fans ihre eigenen Ideen einreichen und von der Community unterstützen lassen können.

Das LEGO Ideas Die Goonies Set ist ab dem 1. November 2025 zunächst exklusiv für LEGO Insiders im Early Access erhältlich und ab dem 4. November regulär im Handel. Kaufende, die das Set zwischen dem 1. und 7. November erwerben, erhalten zusätzlich das exklusive The Walsh’ Attic Set (40773) als Gratisbeigabe, solange der Vorrat reicht.

Produktdetails – LEGO® Ideas Die Goonies Set (21363):