LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin im Test

LEGO Fortnite bringt die bunte Welt des beliebten Shooters in das heimische Kinderzimmer. Hier finden zwei kreative Welten zusammen und bringen so viel Potenzial für einen hohen Spielspaß mit sich. Wir schauen uns heute das Set LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin genauer an.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin enthält 250 Teile und lädt Kinder ab 7 Jahren dazu ein, Abenteuer aus dem Spiel in die reale Welt zu holen. Mit Figuren wie Schali (Peely) und der Zündkerzenkünstlerin können Fans Szenen aus LEGO Fortnite Odyssey nachspielen und eigene Geschichten erfinden. Zusätzlich gibt es ein exklusives In-Game-Outfit der Zündkerzenkünstlerin, das über einen QR-Code in der Bauanleitung freigeschaltet werden kann.

Themenwelt LEGO Fortnite Bezeichnung Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin Art.-Nummer 77075 Teileanzahl 250 Alter 7+ Veröffentlichung Juni 2024 UVP 19,99 € Minifiguren 3 + 1 Baufigure + 1 Tier Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 30 – 45 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Fortnite:

Fortnite ist ein kostenloses Online-Spiel von Epic Games, das vor allem durch seinen Battle-Royale-Modus bekannt wurde: Bis zu 100 Spieler landen auf einer Insel und kämpfen darum, als Letzter zu überleben. Neben dem Schießen spielt auch das Bauen von Strukturen eine zentrale Rolle, um Deckung zu schaffen oder taktische Vorteile zu nutzen. Regelmäßige Seasons mit neuen Inhalten, Skins und Events halten das Spiel frisch und machen es zu einem der beliebtesten Games weltweit.

Verpackung und Inhalt:

Typisch für LEGO ist auch die Umerpackung hat das Set LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin ein eigenes Farbschema im passenden Design erhalten. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells, dass mit einem passenden Hintergrund in Szene gesetzt wurde, gezeigt. Auf der Rückseite finden sich Detaildarstellungen des Modells, die den Spielwert etwas aufzeigen sollen.

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung vier Folienbeutel und eine einzelne, große Platte. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist entsprechend der vier Folienbeutel in vier unterschiedlich aufwändige Baustufen unterteilt. Die Figuren von Schali, der Zündkerzenkünstlerin und dem Skelett verteilen sich auf zwei Baustufen.

Im ersten Bauabschnitt geht es direkt mit Schali und dem Skelett los, zudem bauen wir hier eine Werkbank.

Die zweite Baustufe ist etwas umfangreicher. Hier finden wir die Bauteile für die Ruine samt Lagerfeuer. Zudem bauen wir hier das Vorratslama, sicherlich ein Highlight in diesem Set.

Der nächste Abschnitt ist wieder etwas überschaubarer. Hier finden wir die Zündkerzenkünstlerin und wir beginnen mit dem Körper des Wolfs.

Im letzten, ebenfalls kompakteren Abschnitt, erhält der Wolf schließlich noch Kopf und Beine.

Insgesamt geht der Aufbau einem geübten LEGO-Fan sehr leicht von der Hand, da dieses Set eher Figurenlastig ist. Aber auch ungeübte Fans, die einen leichten Einstieg suchen, kommen hier super klar. Darüber hinaus sollte man auch nicht aus den Augen lassen, dass sich die Sets an Kinder richten. Die Altersempfehlung von 7+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn auch jüngere Kinder können dieses Set problemlos aufbauen. Für den Test hat die siebenjährige Tochter des Autors das Set ohne Hilfe schnell gebaut bekommen. Einzig beim richtigen Festdrücken der Steine war etwas Hilfe nötig.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Da bei diesem Set eher die Figuren das Highlight sind, dienen die Ruine und Werkbank eher als Hintergrundszene. Sticker liegen hier keine bei, alle Bausteine und Figuren mit Dekoren sind sehr ordentlich bedruckt.

Die Minifiguren

Schali und das Vorratslama sind sicherlich die beiden großen Highlights des Sets. Das Lama hat trotz der geringen Größe im Minifigurenmaßstab seine verrückte Optik dank einer eleganten Kombination von Bauelementen beibehalten und ist wirklich gelungen. Aber auch Schali ist eine wirklich einzigartige Minifigur. Mit ihren Prints und der Kombination aus Mütze und Haaren ist die Zündkerzenkünstlerin schön detailliert gestaltet. Die Skelettfigur kennen wir bereits aus vielen anderen Sets.

Der Wolf besitzt einen beweglichen Kopf, Schwanz und bewegliche Beine.

Der Spielwert:

Das Set LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin beinhaltet zwar keine größeren Gebäude oder Fahrzeuge, doch durch die große Anzahl an Mini- und Baufiguren ermöglicht es wunderbar Ingame-Abenteuer gemeinsam nachzuspielen. Die Figuren sind mit Schwert, Spitzhacke, Fackel und Axt ausgerüstet und können so ins direkte Duell treten.

Ingame-Inhalt:

Um die reale und virtuelle LEGO-Welt noch weiter zu verzahnen, enthält das Set das Outfit der Zündkerzenkünstlerin als Skin für LEGO Fortnite. Um dieses zu erhalten, muss man nur den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung fotografieren, dann landet man auf der Aktionsseite. Dort muss man sich zunächst in seinen LEGO.com-Account einloggen und kann dort einen Code anfordern, den man dann bei Epic Games einlösen kann.

Fazit:

Das Set LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin ist ein schönes Modell für zwischendurch oder als kleines Geschenk für Fortnite-Fans. Man kann die verrückten Ingame-Duelle in der realen Welt nachspielen oder sich in der Vitrine eine eigene LEGO Fortnite Welt aufbauen. Der UVP beläuft sich auf 19,99 €, aktuell (Stand: 12.10.2025) ist das Set etwa um die 14 € zu bekommen. Für diesen Preis hält das Set, was es verspricht.

Das Baustein-Set LEGO Fortnite 77075 – Das Lager von Schali und der Zündkerzenkünstlerin für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.