Kreativer LEGO Herbst: Bauabenteuer für Kinder & Familien

Wenn die Blätter in warmen Farben leuchten und die Tage kürzer werden, beginnt die ideale Zeit für kreative Bauabenteuer. Mit dem Start der Herbstferien lädt die LEGO Gruppe dazu ein, die kühleren Tage mit Fantasie, Spiel und Entdeckungslust zu füllen und so mit spannenden Sets für kleine und große BaumeisterInnen für einen bunten Herbst zu sorgen.

Das LEGO® Harry Potter® Hagrids Hütte: Ein unerwarteter Besuch Set lässt die Geschichten rund um Harry und Hagrid lebendig werden. Mit detailreichen Figuren und einer liebevoll gestalteten Hütte tauchen Fans direkt in die magische Welt von Hogwarts ein und können bekannte Szenen nachstellen oder eigene Abenteuer erfinden.

Für alle, die Action lieben, sorgt das LEGO® City Schwerlast-Abschleppwagen mit Kran Set für jede Menge Spannung. Der bewegliche Kran und zahlreiche Funktionen machen dieses Modell zu einem echten Highlight für kreative Köpfe, die Spaß am Bauen und Spielen haben.

TierfreundInnen und Naturfans kommen mit dem LEGO® Animal Crossing Kreative Häuser: Jahreszeiten voller Spaß Set auf ihre Kosten. Hier erwacht die farbenfrohe Welt von Animal Crossing zum Leben – Entdecker:innen gestalten individuelle Häuser für jede Jahreszeit und lassen die Inselwelt in immer neuen Szenarien erstrahlen.

Mit dem LEGO® Creator 3-in-1 Wilde Tiere: Pandafamilie Set entstehen gleich drei verschiedene Tierpaare aus denselben Steinen: ein Panda mit seinem Jungen, ein Schwertwal mit Kalb oder ein Pinguin mit Küken. So bietet das Set grenzenlose Möglichkeiten für kreative Bauideen – vom Bambuswald bis zur schimmernden Eisscholle.

Musik- und TheaterliebhaberInnen können mit dem LEGO® Wicked Glindas Hochzeitstag Set in die zauberhafte Welt des Musicals Wicked eintauchen. Die detailreiche Nachbildung von Glindas Hochzeitsszene lädt dazu ein, die Magie der Bühne Stück für Stück nachzubauen und die Geschichte neu zu erleben.

Mit diesen LEGO Sets wird der Herbst zur Jahreszeit der Fantasie. Ob beim Erschaffen magischer Welten oder beim Entdecken neuer Abenteuer, sie bieten unendlich viele Möglichkeiten, die kühlen Tage kreativ, spannend und unterhaltsam zu gestalten.