KOMOS Catan Energien im Brettspiel-Test

Die Siedler von Catan ist ohne Zweifel einer der größten deutschen Brettspielklassiker. Doch auch Catan ist nicht vor dem Klimawandel sicher, somit dreht sich in Catan Energien alles um Umweltverschmutzung und saubere Energie.

Kurzbeschreibung:

„Catan braucht Energie! Die Spielerinnen und Spieler sind verantwortlich für den Bau von Kraftwerken, um den Energiebedarf der modernen Insel zu decken. Doch Vorsicht: Wenn sie sich für Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen entscheiden, steigt die Umweltverschmutzung auf Catan. Auch der Bau von Dörfern und Forschungsstädten hat negative Auswirkungen auf die Umwelt. Glücklicherweise können Kraftwerke, die erneuerbare Energien nutzen, die Verunreinigungen neutralisieren. In diesem eigenständigen Spiel liegt es ganz bei jeder Person, wie die Umwelt auf Catan gestaltet wird. Welchen Weg werdet ihr wählen?“

Alter 12-99 Anzahl Spielende 3-4 Spieldauer 90 Minuten Autor Klaus Teuber, Benjamin Teuber Abmessungen (LBH) 297 x 297 x 74 mm Art Nr. KOSMOS 68436 EAN 4002051684365 Erscheinungstag 15.08.2024

Über KOSMOS:

Die Geschichte des KOSMOS Verlags reicht bis in das Jahr 1822 zurück. Zu dieser Zeit gründete der Buchhändler Johann Friedrich Franckh in Stuttgart einen Verlag, der später den Namen Franckh’sche Verlagsbuchhandlung, W. Keller & Co. heißen sollte. Seit 1990 heißt das Unternehmen nun Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co. KG., wofür sich schnell die Kurzform KOSMOS Verlag durchsetzte. KOSMOS bietet ein breit gefächertes Programm und zählt zu den führenden Ratgeber-, Kinderbuch- und Spielwarenverlagen. Bekannte Marken, wie „Die drei ???“, „Catan“, oder „Exit“ zählen zum Verlagsprogramm. Ebenso ist KOSMOS schon seit 100 Jahren für Experimentierkästen, die naturwissenschaftliche Gesetze kindgerecht vermitteln, bekannt.

Zum Inhalt:

Der Umfang der Einzelteile ist sehr vielfältig und geht weit über das klassische Spielfeld von Catan hinaus. Schließlich brauchen wir hier auch Kraftwerke und müssen die Umweltschäden angemessen darstellen können. Insgesamt ist alles auch sehr gut mit Hinblick auf die Aufbewahrung und Lagerung durchdacht. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird auf Kunststoff für die Einzelteile verzichtet, was darüber hinaus auch die Fans der klassischen Spiele freuen wird. Alle Einzelteile des Spiels bestehen somit aus Papier, Karton und Holz.

19 Landfelder

6 Rahmenteile

18 Zahlenchips

4 persönliche Tableaus

95 Rohstoffkarten

20 Forschungskarten

25 Entwicklungskarten

79 Ereignis-Chips

88 Spielfiguren

60 Kraftwerke

20 Energiemarker

1 Inspektor

1 Verschmutzungsmarker

2 Sondersiegpunkttafeln

4 Lagerhäuser

10 Umweltschäden

1 Stoffbeutel

4 Figurenboxen

2 Würfel

1 Anleitung

Der Spielablauf:

Bevor man mit dem Spiel starten kann, muss natürlich erst einmal das Spielbrett aufgebaut werden. In der Anleitung finden sich hier verschiedene Varianten, je nachdem, ob man zunächst in der ersten Runde den Weg in das Spiel finden möchte oder ob man mit Erfahrung in spätere Partien startet. Darüber hinaus gibt es noch zwei Varianten, je nachdem, ob man zu dritt oder zu viert um den Sieg spielt.

Der Spielablauf gliedert sich in Runden, in denen die Spieler reihum handeln. Zu Beginn jedes Zuges werden sogenannte Ereignis-Chips aus einem Beutel gezogen. Diese Chips füllen nach und nach Ereignisfelder am Spielfeldrand. Sobald ein Feld vollständig belegt ist, wird ein Ereignis ausgelöst, das kann etwa eine Umweltkatastrophe, eine Klimakonferenz oder eine nachhaltige Entwicklung sein. Diese Ereignisse beeinflussen die Welt von Catan auf unterschiedliche Weise: Manche zerstören Ressourcenfelder, andere fördern umweltfreundliche Technologien oder belohnen Spieler, die grüne Energie nutzen. Die Häufigkeit solcher Ereignisse hängt direkt davon ab, wie stark die Menschheit (also die Spieler) auf fossile Energieträger setzt, je mehr Verschmutzung entsteht, desto schneller schreitet der Ereignisfortschritt voran.

Nach dem Ziehen der Ereignisse folgt die Produktionsphase: Wie im klassischen Catan liefern Landschaftsfelder Rohstoffe an benachbarte Siedlungen und Städte. Forschungsstädte, eine Neuerung in Catan Energien, ermöglichen zusätzlich das Sammeln von Forschungskarten, mit denen nachhaltige Technologien entwickelt werden können. In der anschließenden Handels- und Bauphase dürfen die Spieler wie gewohnt mit ihren Mitspielern oder über Häfen handeln und neue Bauwerke errichten. Dabei spielen nun auch Kraftwerke eine zentrale Rolle: Fossile Anlagen sind billig und bringen schnelle Vorteile, erhöhen aber die Umweltverschmutzung. Erneuerbare Kraftwerke sind teurer, tragen jedoch zur Reduktion von Verschmutzung bei und können im weiteren Spielverlauf entscheidend für den Sieg sein.

Das Spiel kann auf zwei Arten enden: Entweder erreicht ein Spieler 10 Siegpunkte und gewinnt sofort, oder der Ereignis-Beutel ist leer, was symbolisiert, dass die Menschheit zu viele Umweltfolgen verursacht hat. In diesem Fall gewinnt der Spieler, der am meisten in erneuerbare Energien investiert hat. Dadurch entsteht ein spannender Balanceakt zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Nachhaltigkeit, ein Thema, das Catan Energien sowohl spielerisch als auch thematisch auf innovative Weise erfahrbar macht.

Ein Beispiel für einen Spielzug:

1. Ereignisphase

Anna zieht 2 Ereignis-Chips (wegen hoher Umweltverschmutzung).

Die Chips füllen ein Ereignisfeld – das Ereignis „Dürre“ wird ausgelöst.

Ein Weizenfeld wird unfruchtbar → dort keine Rohstoffproduktion mehr.

2. Produktionsphase

Würfelzahl bestimmt, welche Landschaften Erträge bringen.

Annas Siedlung produziert Lehm und Wolle.

Ihre Forschungsstadt liefert zusätzlich eine Forschungskarte.

3. Handels- und Bauphase

Anna handelt: tauscht Wolle gegen Erz mit einem Mitspieler.

Baut anschließend ein Windkraftwerk statt eines fossilen Kraftwerks.

Das Windkraftwerk senkt die Umweltverschmutzung und bringt Fortschritt auf der Nachhaltigkeitsleiste.

4. Zugende

Anna überprüft ihren Punktestand: 8 Siegpunkte.

Kein Sieg, Zug endet → nächster Spieler ist am Zug.

Fazit:

Catan Energien greift auf gelungene Art und Weise das zentrale Thema des Klimawandels auf und bringt es in die Welt von Catan ein. Im Spiel finden sich viele klassische Elemente, wie die typischen Ressourcenfelder, aber auch moderne Elemente, wie Stromkraftwerke. Mit Blick auf den Schwierigkeitsgrad ist der aktuelle Titel durchaus als anspruchsvoller einzustufen, da man viel mehr Dinge gleichzeitig im Blick behalten muss. Aber so eine Herausforderung kann grade bei einem Brettspiel natürlich auch sehr unterhaltsam sein. Uns hat Catan Energien viel Spaß gemacht. Aber es macht einem auch durchaus die Gefahren der Umweltverschmutzung bewusst. So wird der Spielspaß gleich mit etwas Bildung verbunden.

