Kommt Scarface: The World Is Yours von der PS2 zurück?

Kurzzeitig keimte Hoffnung auf ein Comeback des legendären PS2-Spiels Scarface: The World Is Yours auf, doch die Realität sieht leider anders aus. Nachdem der unbekannte Publisher EC Digital überraschend eine Steam-Seite für das Spiel veröffentlichte und sogar eine Build-Version auf dem Epic Games Store freischaltete, kam nun heraus: Die Firma hatte nie die Rechte an dem Titel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Scarface muss zurückkehren!

In einem Update erklärte EC Digital, dass die Steam-Seite ursprünglich nur als “Platzhalter während laufender Lizenzierungs- und Technikverhandlungen” gedacht war. Der versehentliche Release auf anderen Plattformen habe jedoch zu “unerwarteten Komplikationen und Bedenken” geführt, weshalb man das Projekt nun pausiere und neu bewerte. Das 2006 erschienene Scarface: The World Is Yours war ein fan-beliebtes Open-World-Spiel, das als inoffizieller Nachfolger des Films von 1983 galt. Trotz starker Parallelen zu GTA überzeugte es durch seinen Charme, das Wirtschaftssystem und die Möglichkeit, Tony Montanas kriminelles Imperium wiederaufzubauen.

Ob es jemals ein offizielles Remaster oder Re-Release geben wird, bleibt offen. Fans hoffen zumindest, dass Sony das Spiel eines Tages über PS Plus Premium, Xbox Game Pass oder eine Retro-Neuveröffentlichung zurückbringt.