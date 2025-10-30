JDM News – Hyundai Motor steigt in JDM ein

Hyundai Motor steigt in JDM ein: Elektrisches Konzeptfahrzeug INSTEROID feiert Debüt



Warschau, 30. Oktober 2025 – Gaming Factory S.A. hat eine neue Kooperation mit Hyundai Motor bekanntgegeben. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die Integration des futuristischen Elektro-Konzeptwagens INSTEROID in JDM: Japanese Drift Master. Das spektakuläre Fahrzeug verknüpft digitale Gaming-Culture mit moderner Motorsport-Technologie und erweitert das Line-up des Drift-Spiels um ein echtes Highlight.

Der INSTEROID verkörpert Hyundais Blick in die Zukunft: Ein Konzept-Driftcar, das Hochleistungs-Elektrounterstützung mit einem auffälligen, futuristischen Design kombiniert. Seine auf Drifts optimierte Performance soll frischen Wind ins Spiel bringen und bietet eine spannende Alternative zu den klassischen Drift-Legenden, die bisher in JDM verfügbar sind. Besonders die kraftvolle E-Beschleunigung dürfte maßgeblich beeinflussen, wie Spieler Touge-Strecken und Rennkurse meistern.

Neue Side-Mission rund um Hyundai

Mit dem INSTEROID hält außerdem eine neue Side-Mission im Spiel Einzug. In einer vier Rennen umfassenden Mini-Kampagne treten Spieler mit dem INSTEROID gegen weitere Hyundai-Modelle an – darunter der INSTER und der IONIQ 5. Wer zwei Touge-Rennen, ein Time-Attack-Event und ein Drag Race für sich entscheidet, schaltet den INSTEROID dauerhaft für die eigene Garage frei.

Die Mission wird nach Abschluss von Kapitel 01, Mission 06 der Hauptstory freigeschaltet und ist anschließend über einen Point of Interest in der offenen Welt zugänglich.

Kostenloses Update ab 30. Oktober

Der INSTEROID sowie die zugehörige Side-Mission erscheinen als kostenloses Update für JDM: Japanese Drift Master am 30. Oktober.

Erster Test auf der Japan Mobility Show

Besucher der Japan Mobility Show in Tokio (30. Oktober bis 09. November) erhalten sogar einen exklusiven Vorab-Einblick. Am Hyundai-Stand steht eine speziell eingerichtete Gaming-Area bereit, in der Spieler den INSTEROID schon vor dem Update ausprobieren können.