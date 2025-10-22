JBL Tour PRO 3 jetzt auch in Mitternachtsblau erhältlich

Die vielseitigsten True-Wireless-Kopfhörer von JBL präsentieren sich ab sofort in einer neuen, stilvollen Farbvariante: Der JBL Tour PRO 3 erscheint in edlem Mitternachtsblau mit kupferfarbenen Details, die das hochwertige Design unterstreichen und den Premium-Sound perfekt ergänzen. Mit dem innovativen Smart Charging Case™ genießen Nutzer Entertainment jederzeit und überall und das mit einem besonders eleganten Auftritt.

Für Vielreisende ist der JBL Tour PRO 3 der ideale Begleiter. Das Smart Charging Case™ dient nicht nur als Ladeetui, sondern auch als kabelloser Audio-Transmitter. So lässt sich das Bord-Entertainment im Flugzeug direkt verbinden und Filme oder Musik in exzellenter Qualität erleben, für entspanntes Reisen ohne Kompromisse.

Ob im Flugzeug oder im Zug: Mit dem JBL Tour PRO 3 müssen Nutzer weder beim Klang noch beim Design Abstriche machen. JBL Pro Sound und Spatial Sound sorgen für ein immersives Hörerlebnis, das sich den Bewegungen anpasst. Unterstützt wird dies durch das bislang leistungsstärkste Noise Cancelling von JBL, das jedes Detail zuverlässig hörbar macht, unabhängig von der Umgebung.

Ein besonderes Highlight ist der individuell anpassbare Touchscreen des Smart Charging Case™. Persönliche Bilder oder Designs lassen sich dort hinterlegen und verleihen dem Kopfhörer eine persönliche Note.

Auch gemeinsames Reisen wird zum Erlebnis: Dank Auracast™ können Musik und Filme ganz einfach geteilt werden. Über ein Auracast™-fähiges Gerät und die Taste am Smart Charging Case™ starten Nutzer die Wiedergabe im Handumdrehen – für ein komfortables, geteiltes Audio-Erlebnis.

Neben der neuen Blue Edition ist der JBL Tour PRO 3 weiterhin in den klassischen Farben Black und Latte erhältlich. So findet jeder die passende Variante. Die JBL Tour PRO 3 Blue Edition ist ab sofort für 299,99 EUR (299,95 CHF) exklusiv auf jbl.com verfügbar.