Intellivision Sprint: Neue Retro-Konsole von Atari zum 45. Jubiläum

Atari hat heute das Intellivision Sprint vorgestellt, eine brandneue Spielkonsole, die das 45-jährige Jubiläum der ursprünglichen Intellivision-Konsole feiert. Mit 45 beliebten Klassikern und modernen technischen Features ist die Konsole ab dem 17. Oktober für 119,99 € vorbestellbar und erscheint am 23. Dezember in Europa.

Die ursprüngliche Intellivision wurde 1980 als direkter Herausforderer des Atari 2600 veröffentlicht und entfachte eine legendäre Rivalität, die später als „Erster Konsolenkrieg“ bekannt wurde. Mit realistischeren Sportspielen, fortschrittlicher Grafik und innovativen Controllern setzte Intellivision damals neue Maßstäbe.

Retro trifft Moderne

Das neue Intellivision Sprint entstand in Kooperation mit PLAION REPLAI und bleibt dem ikonischen Design treu, inklusive gold-schwarzer Oberfläche und Holzmaserung auf der Front. Technisch wurde die Konsole zeitgemäß ausgestattet: Zwei kabellose Controller, HDMI-Ausgang und USB-A-Anschluss ermöglichen komfortables Spielen und eine erweiterbare Spielebibliothek.

Spielklassiker neu erleben

Die 45 vorinstallierten Spiele spiegeln Intellivisions damalige Stärken in den Bereichen Sport und Strategie wider. Zu den Highlights zählen:

Sportspiele: Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis, Super Pro Football

Strategiespiele: B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle, Utopia

Arcade-Favoriten: Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice, Boulder Dash

Zwei individuell gestaltete Controller-Overlays sind für jedes Spiel enthalten und sorgen für nostalgisches Flair.

Stimmen von Atari und PLAION REPLAI

„Das 45-jährige Jubiläum von Intellivision ist ein besonderer Moment. Was könnte besser passen, als diese wegweisende Konsole neu aufzulegen und Fans die Möglichkeit zu geben, sie erneut zu erleben?“, sagt Matt Burnett, VP of Strategic Operations bei Atari. „Diese Marke zu betreuen, ist eine große Verantwortung und eine spannende Erweiterung unserer Arbeit.“

Im Rahmen einer umfassenden Initiative übernahm Atari 2024 die Marke Intellivision sowie den Großteil des Spielekatalogs. Seitdem wurde „The First Console War“ als Erweiterung der Sammlung „Atari 50: The Anniversary Celebration“ veröffentlicht. Mit dem Intellivision Sprint beginnt nun auch die Hardware-Reise von Atari in die Intellivision-Welt.

Ben Jones, Commercial Director von PLAION REPLAI, ergänzt: „Es war äußerst bereichernd, unsere Erfahrungen aus der Atari+ Retro-Konsolenreihe in das Intellivision Sprint einfließen zu lassen. Wir freuen uns, Sammlern und Fans eine moderne Interpretation dieser ikonischen Konsole zu präsentieren.“