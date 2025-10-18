Industrie Gigant 4.0 – Wirtschaftssimulation in Version 1.0

Publisher Toplitz Productions und Entwickler Don VS Dodo feiern den offiziellen Release von Industrie Gigant 4.0 in Version 1.0. Nach einer intensiven Early-Access-Phase, die maßgeblich durch das Feedback der Community geprägt wurde, ist der Aufbau- und Wirtschaftshit ab sofort auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Highlights der Version 1.0

Maximale Baufreiheit: Dank der optionalen Aufhebung von Zonenbeschränkungen entfaltet sich ein echtes Sandbox-Erlebnis: Errichte Fabriken, Lager und Städte genau dort, wo deine Strategie es verlangt.

Dank der optionalen Aufhebung von Zonenbeschränkungen entfaltet sich ein echtes Sandbox-Erlebnis: Errichte Fabriken, Lager und Städte genau dort, wo deine Strategie es verlangt. Tiefere Wirtschaftssysteme: Über 70 Rohstoffe und Konsumgüter warten darauf, in komplexen Produktionsketten verarbeitet zu werden. Finde das perfekte Gleichgewicht zwischen Angebot, Nachfrage und Logistik.

Über 70 Rohstoffe und Konsumgüter warten darauf, in komplexen Produktionsketten verarbeitet zu werden. Finde das perfekte Gleichgewicht zwischen Angebot, Nachfrage und Logistik. Riesige Kartenwelten: Erkunde dynamische Spielumgebungen von bis zu 144 km², die sich durch Terrain, Handelsrouten und Stadtwachstum stetig verändern.

Erkunde dynamische Spielumgebungen von bis zu 144 km², die sich durch Terrain, Handelsrouten und Stadtwachstum stetig verändern. Smarteres Management: Der neue Linienmanager sorgt für effiziente Transportwege, während Städte direkt auf deine industrielle Expansion reagieren.

Der neue Linienmanager sorgt für effiziente Transportwege, während Städte direkt auf deine industrielle Expansion reagieren. Von der Community inspiriert: Terrainbearbeitung, Komfortfunktionen und zahlreiche Optimierungen basieren auf den Wünschen der Spielerschaft.

1 von 7

Über Industrie Gigant 4.0

Errichte dein eigenes Wirtschaftsimperium, von der ersten Fabrik bis hin zum globalen Industriegiganten. Ob Produktion, Finanzen, Infrastruktur oder Forschung: Jede Entscheidung liegt in deiner Hand.

Features im Überblick