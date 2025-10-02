HOUSE OF GOLF VR: Mixed-Reality-Minigolf für Meta Quest ab 30. Oktober 2025

STARLIGHT GAMES, das innovative Studio für plattformübergreifende Videospiele, kündigt heute den Start von HOUSE OF GOLF VR für Meta Quest an, einem Mixed-Reality- und Virtual-Reality-Minigolf-Erlebnis, das den Sport auf ein völlig neues Level hebt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit HOUSE OF GOLF VR verwandelt sich jeder Raum in ein individuelles Minigolf-Abenteuer. Das Spiel kombiniert reale Umgebungen mit fantasievollen digitalen Elementen und definiert damit, wie Minigolf künftig gespielt werden kann.

Dank modernster Passthrough-Mixed-Reality-Technologie lassen sich Wohnzimmer, Küchen, Garagen, Gärten oder sogar Büros in dynamische Golfplätze verwandeln. Alternativ tauchen Spieler in farbenfrohe VR-Welten ein, die interaktive Rätsel, spannende Turniere und geheimnisvolle Schatzkisten mit seltenen Golfbällen bereithalten.

Mit Hunderten von Bauteilen, Hindernissen und verspielten Objekten, von Baukränen bis hin zu Heißluftballons – können kreative Köpfe ihre ganz persönlichen Traumkurse gestalten. Alle Kreationen lassen sich aufzeichnen, fotografieren und mit der Community teilen. Wo wirst du deinen Platz bauen?

1 von 5

„HOUSE OF GOLF VR steht für spielerische Innovation. Wir haben ein Erlebnis geschaffen, das den Spielern die Freiheit gibt, ihre Fantasie auszuleben, sei es, indem sie ihr Wohnzimmer in einen Golfplatz verwandeln oder in unsere detailreichen VR-Welten eintauchen.“, erklärt Gary Nichols, CEO von STARLIGHT GAMES.

HOUSE OF GOLF VR erscheint am 30. Oktober 2025 für Meta Quest 2, 3 und 3S.