Honkai: Star Rail 3.7 – Finale in Amphoreus & neue Figur Cyrene

HoYoverse hat heute bekanntgegeben, dass Version 3.7 „Das Morgen wird zum Gestern“ von Honkai: Star Rail am 5. November erscheint und das Kapitel in Amphoreus abschließt. Während der Trailblazer seiner letzten Prüfung entgegentritt, stößt die neue limitierte 5-Sterne-Figur Cyrene zum Team. Zudem erwarten die Spieler mächtige neue Gegner und zeitlich begrenzte Events, die die interstellare Reise voller Gefahren und Wunder fortsetzen.

Finale in Amphoreus

In den bisherigen Kapiteln haben die Helden des Astralexpresses die Kernflammen der Titanen erlangt und ihr Schicksal untrennbar mit Amphoreus verbunden. Nun kämpfen sie Seite an Seite mit den Erben von Chrysos gegen ihren bislang stärksten Feind: Eisengrab. Dieser Konflikt übersteigt längst den Kampf zwischen Zerstörung und Gelehrsamkeit – im Hintergrund erwacht die Macht des Gedenkens. Angesichts der drohenden Gefahr formiert sich dank der Vermittlung des Astralexpresses eine kosmische Allianz.

Die „Ruinen der Zeit“ – Schauplatz der letzten Schlacht

Das Finale führt die Spieler in eine endlose Kieswüste, die von einem gigantischen Schwert und einer Statue Phainons geprägt ist. Einst versiegelte Phainon hier Eisengrab mit drei Siegeln, die nun gemeinsam gelöst werden müssen, um das letzte Schlachtfeld zu betreten.

Neue spielbare Figur: Cyrene

Mit Beginn der finalen Schlacht wird Cyrene offiziell ins Spiel integriert. Seit Beginn der Amphoreus-Reise hat sie den Trailblazer begleitet, nun enthüllt sie ihre Vergangenheit.

5-Sterne-Eisfigur auf dem Pfad des Gedenkens

Erhöht den verursachten Schaden aller Verbündeten

Errichtet ein Kraftfeld, das zusätzlichen tatsächlichen Schaden ermöglicht

Baut durch Aktionen „Rückerinnerung“-Stapel auf, die ihren Ultimate freischalten

Ihr Ultimate aktiviert erstmals sofort die Ultimates aller Verbündeten und macht ihr Kraftfeld dauerhaft

Beschwört die Memogeist-Form, die Verbündete verstärkt oder Gegner angreift – mit exklusiven Effekten für Erben von Chrysos

Neuer Spielmodus: „Währungskrieg“

Version 3.7 führt den dauerhaften Modus „Währungskrieg“ ein:

Kämpfe mit bis zu zehn Figuren gleichzeitig

Stelle Teams aus aktiven und unterstützenden Charakteren zusammen

„Bindungseffekte“ verstärken das Team, wenn Figuren derselben Fraktion oder Kampfschule gemeinsam antreten

Zum Start stehen 61 Figuren kostenlos zur Verfügung

Zyklisches Belohnungssystem ähnlich dem „Divergenten Universum“

Regelmäßige Updates mit neuen Herausforderungen und Belohnungen

Weitere Highlights von Version 3.7

Event „Snack-Sprint“: Ruan Meis Kreationen treten in einem Hindernisparcours gegeneinander an

Trailblaze-Mode: Neue Anpassungsoptionen für das Aussehen, inkl. des limitierten Kopfschmucks „Kranz des Erlösers“

Neue Medieninhalte: Animierter Kurzfilm „Hallo, Welt“ und das Lied „Ripples of Past Reverie“

Rückblick auf sieben Versionen und Abschluss des Kapitels Amphoreus

Erfolge von Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail ist für PC, iOS, Android, Epic Games Store und PS5 verfügbar und wurde weltweit bereits über 150 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter: