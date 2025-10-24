Honeycomb Aeronautical Foxtrot Stick & Sierra TPM Module – Neue Flugsim-Hardware

Honeycomb® Aeronautical, einer der führenden Anbieter professioneller Flugsimulations-Hardware, erweitert pünktlich zur Weihnachts-Saison sein Portfolio um zwei Neuzugänge: den Honeycomb Foxtrot Aviation Stick sowie das Honeycomb Sierra TPM Module. Beide Produkte erscheinen am 31. Oktober 2025 und ergänzen die bestehende Premium-Reihe des Unternehmens um weitere hochwertige Komponenten für anspruchsvolle Sim-Piloten.

Mit dem Foxtrot und der Sierra setzt Honeycomb erneut Maßstäbe in Sachen Design, Authentizität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Geräte sind so konzipiert, dass sie Simulationsfans eine modulare Aufrüstung ihrer Cockpit-Setups ermöglichen, mit maximaler Realitätsnähe und kompromissloser Qualität.

Honeycomb Foxtrot Aviation Stick

Der Foxtrot Aviation Stick definiert Präzision und Realismus im Bereich Flugsimulations-Hardware neu.

Mechanik auf Profi-Niveau: Fortschrittliches Gimbal-System mit 16-Bit Hall-Effekt-Sensoren für flüssige, ruckfreie Bewegungen.

Exakte Steuerung: Erfasst selbst feinste Eingaben mit höchster Genauigkeit.

Komplettlösung: Integrierte Seitenruder-Drehachse und ergonomischer Griff für Links- und Rechtshänder.

Flexibilität: Zahlreiche programmierbare Buttons, Hat-Switches und Drehregler für individuelle Cockpit-Konfigurationen.

Honeycomb Sierra TPM Module

Das Sierra TPM Module bringt die Faszination der allgemeinen Luftfahrt ins heimische Cockpit.

Authentische GA-Bedienung: Metallene Vernier-Regler für Gas, Propeller und Gemisch – inspiriert von Flugzeugen wie der Cessna 172.

Exklusiv-Features: Einziges TPM-Modul seiner Klasse mit integriertem Trim Wheel und funktionaler Feststellbremse.

Erweiterte Steuerung: Fahrwerkshebel mit LED-Anzeigen sowie separater Klappenhebel.

Nahtlose Integration: Ergänzt perfekt die Honeycomb-Produktfamilie (Alpha, Bravo, Charlie, Foxtrot).

Marc Küpper, CPO von Honeycomb Aeronautical, erklärt:

„Unser Ziel war es schon immer, Hardware in Profi-Qualität für alle zugänglich zu machen, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Piloten. Mit dem Sierra TPM Module und dem Foxtrot Aviation Stick bringen wir zwei neue Flaggschiff-Produkte auf den Markt, die höchste Präzision, Qualität und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Besonders die Sierra eröffnet ein völlig neues Marktsegment, das es in dieser Form bislang nicht gibt.“

Verfügbarkeit & Preise

Der Honeycomb® Aeronautical Foxtrot Aviation Stick ist ab dem 31. Oktober 2025 weltweit im Honeycomb-Webshop erhältlich, der UVP beträgt 149,99 €. Das Sierra TPM Module ist ebenfalls ab dem 31. Oktober 2025 verfügbar, hier beträgt der UVP 249,99 €.