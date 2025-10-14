Hogs of War: Neues von den Frontschweinen

Das Entwicklerteam hinter Hogs of War: Lardcore, dem spirituellen Nachfolger des kultigen PS1-Klassikers Frontschweine, hat ein neues Entwickler-Update veröffentlicht. In dem rund zehnminütigen Video geben die Macher einen detaillierten Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand und zeigen zahlreiche Verbesserungen am Gameplay, der Grafik und dem Sounddesign.

Hogs of War sind die neuen Schweine an der Front

Im neuen Video sind erstmals überarbeitete Charaktermodelle, aktualisierte Animationen sowie frische Kartenlayouts zu sehen. Die den klassischen Humor und Stil des Originals einfangen, aber technisch auf ein modernes Niveau heben. Zudem sprechen die Entwickler über die Herausforderungen bei der Umsetzung der rundenbasierten Taktik-Mechanik in einer neuen Engine und betonen, wie wichtig ihnen das Feedback der Community ist. Neben den grafischen Fortschritten wird auch am Balancing gefeilt, insbesondere an Waffen, Klassen und Bewegungsabläufen der Schweine-Armeen. Ein überarbeitetes Interface sowie eine optionale strategische Kameraperspektive sollen ebenfalls in kommenden Builds getestet werden.

Das Team plant, in den nächsten Monaten weitere Einblicke in Kampagne, Mehrspielermodi und Synchronisation zu geben. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus, allerdings soll Hogs of War: Lardcore für PC und Konsolen erscheinen.