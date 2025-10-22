Helldivers 2 ist auch auf Xbox ein voller Erfolg

Nach anfänglicher Verwirrung um die US-Verkaufscharts im August steht nun fest: Helldivers 2 war keineswegs auf der Xbox ein Flop, ganz im Gegenteil. Wie Analyst Mat Piscatella nach erneuter Prüfung bestätigte, erreichte der Koop-Shooter im August Platz 3 der Xbox-Charts und im September Platz 4.

Helldivers 2 in den aktuellen Charts

Das ist besonders bemerkenswert, da das Spiel kein Vollpreis-Titel ist und die Rankings nach Umsatz geordnet sind. Über alle Plattformen hinweg landete das Spiel im September auf Platz 6 der bestverkauften Games in den USA und kletterte im Jahresranking 2025 auf Platz 19, obwohl es bereits 2024 erschienen ist. Der Erfolg zeigt deutlich, dass Sonys Multiplattform-Strategie aufgeht: Der Release auf Xbox hat dem Spiel ein neues Publikum eröffnet und dürfte gleichzeitig die Einnahmen durch Mikrotransaktionen weiter ankurbeln.

Ob nun weitere PlayStation-exklusive Titel den gleichen Weg gehen, etwa Marathon, Fairgames oder ein künftiger Marvel Tokon: Fighting Souls-Port, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Helldivers 2 ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Multiplattform-Offensive.