Halo: Combat Evolved Remake: Kommt der Master Chief wirklich auf die PS5?

Xbox ist Halo, Halo ist Xbox. Doch was bislang undenkbar schien, könnte bald Realität werden: Ein Remake von Halo: Combat Evolved soll in Arbeit sein und es könnte auch auf der PS5 landen.

Gerüchte verdichten sich

Laut dem bekannten Halo-Insider Rebs Gaming und Quellen von Xbox Era arbeitet das frisch umbenannte Halo Studios mit dem niederländischen Virtuous-Abstraction-Team an einem kompletten Remake des legendären Shooters, der 2001 die Xbox-Ära einläutete. Die Spekulationen kommen nicht von ungefähr: Bereits seit Jahren gibt es Hinweise auf eine Neuauflage des Originals. Mit Microsofts neuer Multiplattform-Strategie wirkt es nun fast unvermeidlich, dass auch PlayStation-Spieler zum ersten Mal mit dem Master Chief in den Krieg gegen die Covenant ziehen dürfen.

Hybrid-Engine und moderne Technik für Halo: Combat Evolved

Das Remake soll angeblich auf einem Hybrid-Engine-Ansatz basieren, bei dem die ursprüngliche Spielmechanik mit Unreal Engine 5 kombiniert wird, ähnlich wie beim kürzlich enthüllten The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Dadurch könnte Halo seinen einzigartigen „Feel“ behalten, gleichzeitig aber mit moderner Optik und Technik auftrumpfen.

Enthüllung schon im Oktober?

Spannend: Das Studio selbst deutete für die Halo World Championship Series am 24. Oktober eine große Enthüllung an. Sollte dort tatsächlich das Remake vorgestellt werden, wäre das ein echter Paukenschlag. Und womöglich der endgültige Beweis, dass Halo die Xbox-Grenzen sprengt. Sollte Halo: Combat Evolved tatsächlich auf der PS5 erscheinen, wäre das mehr als nur ein Spiel-Release. Es wäre ein kultureller Bruch mit 20 Jahren Gaming-Geschichte, in der Halo untrennbar mit Xbox verbunden war.