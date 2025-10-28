Halo: Campaign Evolved: Die verhasste „Bibliothek“ wird im Remake komplett überarbeitet

Viele Veteranen erinnern sich noch mit gemischten Gefühlen an „The Library“ aus dem ersten Halo: Combat Evolved. Ein monotones, zähes Level voller graublauer Gänge und endloser Flood-Wellen. Jetzt hat Halo Studios bestätigt, dass das kommende Remake Halo: Campaign Evolved diesen berüchtigten Abschnitt gründlich überarbeitet.

Halo von der Monotonie befreit

In einem Beitrag auf dem Xbox Wire erklärte Creative Director Max Szlagor, wie das Entwicklerteam den ikonischen, aber umstrittenen Level modernisieren will: „Wir haben aus Halo: Combat Evolved Anniversary gelernt, dass es ein Bedürfnis nach besserer Orientierung, Navigation und mehr Abwechslung in den Gegnerbegegnungen gibt“, so Szlagor. „Gerade in der Library, wo es viele Flood-Gefechte gibt, wollten wir das Pacing neu bewerten und die Umgebungs-Erzählung erweitern. Wir haben Guilty Spark neue Dialogzeilen gegeben, die den Spieler durch das Level führen, und zusätzliche Story-Dialoge eingebaut, um den narrativen Kontext zu vertiefen.“

Das Ziel ist klar: mehr Story, mehr Dynamik, weniger Monotonie. So soll sich das Remake flüssiger, spannender und moderner anfühlen, ohne den ursprünglichen Geist des Spiels zu verlieren. Außerdem hat das Team bestätigt, dass alle Missionen für den neuen Vier-Spieler-Koop-Modus angepasst wurden. Auch neue Waffen, Fahrzeuge und erweiterte Kampfbegegnungen sollen für frischen Wind sorgen. Mit diesen Verbesserungen scheint Halo Studios genau die richtige Balance zwischen Nostalgie und Innovation anzustreben und könnte damit das Original auf ein neues Level heben.

Halo: Campaign Evolved erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.