Und jährlich grüßt der Bücherwurm: Das jährlich erscheinende Guinness Buch der Rekorde ist weltweit bekannt. Seit einigen Jahren gibt es eine Gamer’s Edition, die speziell auf uns Zockerinnen und Zocker abzielt. Zahlreiche Fakten, manchmal auch etwas kurios, werden darin auf unterhaltsame Art und Weise präsentiert und geben eine Art Rundumschlag über das, was sich das vergangene Jahr so ereignet hat. Wir haben einen Blick in die aktuelle Ausgabe, das Guinness Buch der Rekorde Gamer’s Edition 2026 geworfen.

Verlagsangaben über das Buch

Ravensburger Verlag

192 Seiten

Ab 8 Jahren

ca. 17,99€

Ein Muss für Computerspielfans, Zocker und Gamer! Das ultimative Jahrbuch für alle Gamer! Die GUINNESS WORLD RECORDS Gamer’s Edition 2026 präsentiert die Top-100 der wichtigsten Gamer-Rekorde aller Zeiten: faszinierende Leistungen, sensationelle Rekorde, Wissenswertes und Witziges rund um die beliebtesten, coolsten und viralsten Computerspiele und die Menschen, die sie spielen. Egal ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu Ostern – das Geschenk mit garantiertem Wow-Effekt!

GUINNESS WORLD RECORDS (GWR) ist die weltweit anerkannte Autorität in Sachen Rekorde. Seit der Erstausgabe im Jahr 1955 hat sich das Kultjahrbuch der Superlative mehr als 141 Millionen Mal verkauft und zwar in mehr als 100 Ländern und in 21 verschiedenen Sprachen. Die jährliche GUINNESS WORLD RECORDS Gamer’s Edition erscheint zwar erst seit 2007, kann aber auch schon über 4 Millionen verkaufte Exemplare vorweisen. Mit seinen TV-Programmen erreicht GUINNESS WORLD RECORDS über 750 Millionen Zuschauer im Jahr und mehr als 2,7 Millionen Menschen folgen dem GWR YouTube-Channel der über 246 Millionen Mal im Jahr aufgerufen wird. Die GWR-Homepage empfängt jährlich fast 20 Millionen Besucher und GWR hat 14,3 Millionen Fans auf Facebook.

Inhalt

Das 192 Seiten starke Buch kommt mit einem schicken Einband daher, das es sofort als Gamer’s Edition identifiziert. Dafür sorgt nicht nur die große Schrift, sondern such die drei markanten Figuren auf der Front. Auf der Rückseite verbirgt sich ein kurzer Überblick über das Innenleben, die ersten Seiten markieren den Index.

Grundsätzlich findet man auf jeder Seite Informationen zu einer bekannten Spielfigur aus ganz unterschiedlichen Videospielen. Nicht nur Hauptfiguren sind dabei, sondern auch etliche Nebencharaktere. In kurzen Snipplets werden informative, lustige, kuriose oder auch trockene Fakten zu der Figur bzw. dem Spiel präsentiert. Und natürlich auch ein Rekord, den es dazu zu vermelden gibt, denn darum geht es ja im Kern des Buches.

Nehmen wir beispielsweise Astro Bot aus dem Hause Playstation. Auf seiner Seite findet man kurze Keyfacts zur Figur und dem Spiel. Ebenfalls findet ihr eine Kurzerklärung zum Spielinhalt, Verkaufszahlen und weitere Infos. Etwas abgehoben markiert findet ihr dann den Weltrekord, im Falle von Astro Bot sind es „Die meisten Cameos von PS-Charakteren in einem Spiel“.

Jetzt habt ihr einen Einblick in die Grundstruktur des Guinness Buch der Rekorde Gamer’s Edition 2026. Natürlich ist nicht das komplette Buch in immer diesem Muster angelegt. Besonders beliebte Figuren genießen auch schon mal zwei Seiten, auf denen es dann natürlich auch etwas tiefer in die Materie geht. Auch gibt es Features, die gleich mehrere Rekorde auf einer Seite zusammenfassen, also nur die wirklich nötigsten Infos in ein Infofenster packen.

Gestaltung

Wirklich schön gelungen ist das bildliche Design des Guiness Buch der Rekorde Gamer’s Edition 2026. Die Seiten sind gespickt mit Großportraits, Screenshots direkt aus dem jeweiligen Spiel und Renderzeichnungen. Man sollte sich unbedingt klar machen, dass sich das Rekordebuch an ein junges Publikum richtet. Menschen älteren Semesters (die sich trotz des Alters noch immer für Videospiele begeistern lassen) dürften mit der geringen Menge an Text unterfordert sein. Hier richtet sich die Kurzform tatsächlich primär an die Generation TikTok, deren Aufmerksamkeitsspanne deutlich geringer ist. Die schmale Anordnung diverser Textbausteine findet indes den Lesefluss, denn gefühlt jeder zweite Satz wird durch Bindestriche unterbrochen, weil ein Wort nicht mehr in die Textblase passte. Die so erzeugte wirklich tolle Übersichtlichkeit wird dadurch etwas konterkariert.

Fazit

Das Guiness Buch der Rekorde Gamer’s Edition 2026 bietet einen unterhaltsamen Fundus an spannenden, informativen und teils lustigen Fakten zu zahlreichen Videospielen. Die Rekorde, um die es ja primär geht, geraten beim Lesen fast schon etwas in den Hintergrund, weil das Buch so kurzweilig ist.

Lebhafte Illustrationen und Screenshots beleben den Inhalt, leider sind die Textpassagen mitunter sehr kurz und durch ungünstige Anordnungen etwas verhackstückt. In der Summe überwiegt hier glasklar der Unterhaltungswert und das Buch ist eine tolle Fortführung der Rekorde-Reihe.

Mit 17,99€ ist das 192 Seiten starke Buch günstig im stationären Buchhandel oder online verfügbar – und eine wirklich gute Idee für das kommende Weihnachtsfest!