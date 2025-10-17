Goro Majima kommt zu Shinobi: Art of Vengeance

SEGA hat den letzten Gastcharakter für den kommenden SEGA Villains Stage DLC zu Shinobi: Art of Vengeance enthüllt, niemand Geringeren als den legendären Mad Dog of Shimano, Goro Majima, bekannt aus der Yakuza– bzw. Like a Dragon-Reihe.

Der Mad Dog of Shimano kommt zu Shinobi

Majima komplettiert das Trio ikonischer SEGA-Bösewichte, zu dem bereits Dr. Eggman/Robotnik aus Sonic the Hedgehog und Death Adder aus Golden Axe gehören. Im Gegensatz zu diesen klassischen Schurken ist Majima allerdings eher ein Antiheld, wie Fans von Yakuza 0 nur zu gut wissen. Der SEGA Villains Stage DLC erscheint Anfang nächsten Jahres und ist Teil der Digital Deluxe Edition von Shinobi: Art of Vengeance.