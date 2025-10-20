Girls und Panzer kehrt in World of Tanks zurück – mit der Saunders University High School!

Das ikonische Girls und Panzer-Universum kehrt in World of Tanks zurück und bringt diesmal ein furchtloses, temperamentvolles neues Team mit: die Saunders University High School. Bekannt für ihren Teamgeist, ihr Fairplay und ihre unerschütterlich positive Haltung, meistert Saunders jede Herausforderung mit Leichtigkeit und Optimismus. Ihre größte Stärke liegt in ihrer gewaltigen Feuerkraft, unterstützt von einer charismatischen Führung, die sie zu einer der bekanntesten Schulen im Sensha-Dō macht.

Vom 20. bis 27. Oktober haben Spielende die Möglichkeit, vier einzigartige Besatzungsmitglieder der Saunders University High School unter dem Kommando der energiegeladenen Kei zu rekrutieren. Als inspirierende Anführerin treibt Kei ihr Team mit Enthusiasmus und Fairness an und zeigt, dass Siege am schönsten sind, wenn man sie mit Freude und Lachen feiert. Für zusätzliche Authentizität sorgt dabei ihre originale japanische Sprecherin.

Im Mittelpunkt des Events steht der Sherman Firefly Saunders der Stufe VI, ein amerikanischer mittlerer Panzer mit detailgetreuem Design, das seinem Anime-Vorbild originalgetreu nachempfunden ist. Zusätzlich können Kommandanten ihre Fahrzeuge mit dem ganzjährig einsetzbaren 2D-Stil „Saunders University High School“ individualisieren und so den lebhaften Geist dieser fröhlichen Schule auf das Schlachtfeld bringen.

Während des gesamten Events warten Spezialmissionen, bei denen Spielende GuP-Token verdienen können. Diese lassen sich im Girls und Panzer-Event Store gegen zahlreiche Anpassungsgegenstände eintauschen, darunter Kommandanten mit Sprachausgabe, 2D-Stile, Embleme und vieles mehr. Neben den neuen Inhalten rund um Saunders feiern auch die beliebten Klassiker von St. Gloriana, Kuromorimine und Jatkosota HS ihr Comeback. Außerdem kehrt der vollständig anpassbare Oarai-2D-Stil zurück, mit dem sich individuelle Designs frei kombinieren lassen.