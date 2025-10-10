Genshin Impact Version Luna II startet mit Miliastra Wonderland

HoYoverse kündigt den Start von Version Luna II „Lied des leeren Mondes – Reprise“ für Genshin Impact am 22. Oktober an. Mit diesem Update feiert das lang erwartete UGC-System Miliastra Wonderland sein offizielles Debüt und erweitert die Welt von Teyvat um hunderte neue Spielerlebnisse. Außerdem erwarten Fans neue Story-Entwicklungen in Nod-Krai und die Einführung der spielbaren 5-Sterne-Dendro-Figur Nefer.

Miliastra Wonderland – das neue UGC-Erlebnis

Mit Miliastra Wonderland führt Genshin Impact ein dauerhaftes User-Generated-Content-System ein, das von Beginn an hunderte kreative Levels bietet. Spieler, die den Archontenauftrag: Prolog – 1. Akt „Der Fremde, der den Wind fing“ abgeschlossen haben, können das neue Gebiet frei erkunden.

Das Wonderland vereint vielfältige Spielmodi, von Simulation über Party- und PvP-Kämpfe bis hin zu Abenteuer- und Rätselspielen. Ob im Einzelspielermodus oder gemeinsam mit Freunden: Spieler können sich messen, zusammenarbeiten und um Ranglistenplätze wetteifern.

Darüber hinaus lassen sich Mannekins, die persönlichen Avatare der Spieler, individuell gestalten, mit frei kombinierbaren Frisuren, Gesichtszügen, Outfits und Accessoires. Belohnungen wie Look-Probe-Gutscheine oder exklusive Sets warten in Events und Missionen auf kreative Entdecker.

Wer lieber selbst gestalten möchte, kann mit der Miliastra Sandbox eigene Levels entwickeln. Der umfangreiche Editor bietet Zugriff auf zahlreiche Spielfunktionen, Module und Mechaniken. Offizielle Tutorials, ein Community-Forum und Bonusprogramme unterstützen kreative Köpfe bei der Veröffentlichung ihrer Werke – inklusive der Möglichkeit, mit beliebten Levels zusätzliche Belohnungen zu verdienen.

Neue Story in Nod-Krai & Rückkehr bekannter Figuren

Version Luna II setzt die Archonten-Questreihe fort und stellt den „Rächer von Solnari“ Rerir als neue Bedrohung vor. Dabei kehren viele bekannte Charaktere zurück, darunter Varka, Arlecchino und andere Mitglieder der Fatui-Elfen. Gemeinsam stellen sie sich der wachsenden Gefahr in Nod-Krai.

Spieler, die den neuen Archontenauftrag abschließen, erhalten als Belohnung 560 Urgestein.

Nefer – neue 5-Sterne-Dendro-Figur

Mit Nefer, der geheimnisvollen Leiterin des Kuratoriums der Geheimnisse, betritt eine neue 5-Sterne-Dendro-Katalysatorfigur die Bühne. Sie nutzt die Kraft des Grünenden Taus, um massiven Schaden durch die Reaktion Mondspross zu verursachen.

Ihre Fähigkeiten ermöglichen spezielle heftige Schläge ohne Ausdauerverbrauch und verwandeln Dendro-Kerne in Kerne der List, die zusätzlichen Schaden verursachen. Nefer kann zudem Informationen sammeln, die den Zugang zu besonderen Nebenquests eröffnen.

In den Aktionsgebeten wird Nefer gemeinsam mit Furina in der ersten Hälfte der Version verfügbar sein, während in der zweiten Hälfte Arlecchino und Zhongli zurückkehren.

Events, Belohnungen und Plattformen

Begleitend zu Version Luna II starten neue zeitlich begrenzte Aktionen mit exklusiven Belohnungen, darunter ein Namenskärtchen, Urgestein und die Möglichkeit, Collei kostenlos in die Truppe aufzunehmen.

Dank Cross-Save- und Mehrspieler-Unterstützung können Spieler ihre Abenteuer plattformübergreifend auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS fortsetzen. Version Luna II erscheint am 22. Oktober 2025 – und lädt Spieler weltweit ein, das grenzenlose Miliastra Wonderland zu erkunden.