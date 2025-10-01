Fortnite x KPop Demon Hunters: Netflix-Hit im großen Crossover

Es sieht ganz so aus, als würde das nächste Mega-Crossover in Fortnite bald Realität werden: KPop Demon Hunters, der aktuell erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten, scheint unmittelbar seinen Weg ins Spiel zu finden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Teaser durch TikTok

Den Stein ins Rollen brachte Rei Ami, die koreanisch-amerikanische Sängerin und Stimme von Zoey im Film. Auf TikTok reagierte das offizielle Fortnite-Konto auf einen ihrer Posts und kurz darauf teilte Ami selbst das erste Charakter-Render von Zoey in Fortnite-Optik. Alles deutet also darauf hin: Die Dämonenjägerinnen sind praktisch schon startklar für die Battle Royale-Insel.

Vom Netflix-Hit ins Gaming-Universum

Zur Erinnerung: KPop Demon Hunters erzählt die Geschichte einer Girlgroup, die nicht nur die größten Musikstars der Welt sind, sondern auch die letzte Verteidigungslinie gegen Dämonen, die in unsere Welt eindringen wollen. Das aktuelle Trio Huntr/x, bestehend aus Rumi, Mia und Zoey, vereint Pop-Songs mit spektakulären Kämpfen und wurde damit zum globalen Phänomen. Mitreißende Animation, Humor, Botschaften über Zusammenhalt und Selbstbestimmung: Kein Wunder, dass der Film Netflix-Rekorde bricht.

Bald auch in Fortnite?

Skins von Rumi, Mia und Zoey dürften gesetzt sein.

dürften gesetzt sein. Denkbar sind außerdem exklusive Emotes, Musik-Tracks und Back Blings, die an die dämonenjagenden Waffen aus dem Film angelehnt sind.

Angesichts der weltweiten Popularität von KPop Demon Hunters wäre das für Epic Games eine goldene Gelegenheit, das nächste große Popkultur-Event in Fortnite zu zünden.