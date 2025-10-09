Fortnite: Albträume 2025 – Doja Cat regiert als „Mutter der Dornen“

Halloween steht wieder vor der Tür…und Epic Games legt mit Fortnite: Albträume 2025 ordentlich nach. Dieses Jahr steht alles im Zeichen der Angst, des Styles und der Dornen.

Doja Cat übernimmt die Bühne als „Mutter der Dornen“ und verwandelt den Battle-Royale-Modus in ihr persönliches, verfluchtes Königreich. Gemeinsam mit einer ganzen Horde bekannter Horror-Ikonen bringt sie Chaos, Schrecken und verdammt viel Coolness auf die Insel.

Mit dabei sind unter anderem Jason, Ghostface, R.E.P.O. …und noch einige weitere, die in den kommenden Tagen enthüllt werden. Insgesamt erwarten uns neun neue Kooperationen, darunter echte Highlights wie Wednesday Addams und die Mystery Inc. rund um Scooby-Doo. Damit liefert Fortnite das bislang größte Horror-Ensemble seiner Geschichte.

Trailer gibt es hier:

🎃 Event-Zeitraum

Das Albtraum-Event läuft jetzt und geht bis zum 1. November 2025.

Und wer glaubt, das war’s schon, sollte sich Fortnite: Reload vormerken…dort startet ab dem 10. Oktober die brandneue Nitemare Island.

🎧 Musikalisches Highlight

Auch Doja Cat bringt Sound in den Spuk:

Zwei Tracks aus ihrem neuen Album Vie feiern direkt in Fortnite ihr Debüt:

AAAHH MEN!

Gorgeous

💬 Mein Fazit:

Fortnite zeigt mal wieder, wie stark das Spiel Events inszenieren kann. Horror, Popkultur, Musik…alles in einem Mix, den kein anderes Game so hinkriegt. Ich bin gespannt, welche Ikonen uns in den nächsten Wochen noch erwarten.

Wenn ihr Lust habt, mir mal beim Zocken zuzuschauen…ich springe auch selbst ins Event!

➡ Schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei: twitch.tv/SamFisher82