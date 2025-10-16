Final Fantasy XIV x Monster Hunter Wilds – Die besten Crossover-Events

Seit dem 7. Oktober weht ein Hauch von Monster Hunter durch die Welt von Final Fantasy XIV: In Eorzea tauchen erstmals Elemente aus Monster Hunter Wilds auf. Abenteuerbegeisterte Spielende begegnen dabei einem ungewöhnlichen Palico, der sie auf die Spur eines sagenumwobenen Monsters setzt. Doch den Wächter-Arkveld zu besiegen, ist alles andere als einfach. Zum Glück stehen den Spielerinnen ein neues, Monster-Hunter-inspiriertes Reittier, ein treuer Begleiter sowie frische Waffen- und Rüstungssets zur Seite.

Crossover-Tradition in FFXIV

Die Kooperation mit Monster Hunter Wilds ist keineswegs die erste große Zusammenarbeit in der Geschichte von Final Fantasy XIV. Das Spiel hat sich schon mehrfach mit anderen Marken und Welten verbunden und dabei einige der spannendsten Events hervorgebracht.

YoRHa: Dark Apocalypse

Besonders beliebt ist die Allianz-Raid-Reihe YoRHa: Dark Apocalypse, die in Zusammenarbeit mit Yoko Taro entstand. In den 24-Spieler-Raids kämpfen die Spielenden in einer düsteren Fabrik voller Maschinenwesen, beschützen mithilfe von Zwergen-Zwillingen ein Dorf und treffen auf die geheimnisvollen Androiden 2P und 2B. Natürlich stilecht mit Outfits und Frisuren im NieR-Look.

Stolperville im Gold Saucer

Deutlich bunter geht es im Gold Saucer zu: Das Event Stolperville bringt 24 Spielerende in bonbonfarbenen Hindernisparcours zusammen, inspiriert von Fall Guys. Runde für Runde scheiden Teilnehmende aus, bis am Ende nur noch eine Person die Krone und den Ruhm des Manderville Gold Saucer erringt.

Yo-kai Watch-Event

Seit 2016 dürfen sich Anime-Fans immer wieder über Yo-kai Watch-Kollaborationen freuen. Während dieser zeitlich begrenzten Events lassen sich Yo-kai-Medaillen in FATEs sammeln, die anschließend gegen Begleiter und Waffen eingetauscht werden können. Wer alle 13 Yo-kai zusammenbringt, erhält sogar das Reittier Whisper-Gondel.

Weitere Final Fantasy-Crossovers

Auch innerhalb des eigenen Universums gab es zahlreiche Überschneidungen: etwa den Raid Rückkehr nach Ivalice mit Charakteren aus Final Fantasy XII, die Questreihe Der Pfad der Flammen mit Clive aus Final Fantasy XVI oder wiederkehrende Events mit dem MMORPG Final Fantasy XI, zuletzt sogar im Jahr 2025.

Dauerhafte Jagd

Die aktuelle Kooperation mit Monster Hunter Wilds steht allen offen, die die Hauptszenario-Quest Dawntrail abgeschlossen haben. Neue Spielende müssen sich keine Sorgen machen: Das Event bleibt dauerhaft im Spiel und kann jederzeit erlebt werden.