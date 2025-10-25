Einer der beliebtesten Xbox Titel kommt auf die Playstation

Was noch vor wenigen Jahren wie ein schlechter Scherz geklungen hätte, ist nun Realität Halo Campaign Evolved, ein vollständiges Remake von Halo: Combat Evolved, erscheint 2026 zeitgleich auf Xbox Series X|S, PC und erstmals in der Geschichte der Franchise auf der PlayStation 5. Zum 25-jährigen Jubiläum der Serie bricht Microsoft damit mit einer der letzten heiligen Traditionen der Konsolenkriege.

Eine Ära geht zu Ende

Als Halo Combat Evolved am 15. November 2001 als Launch-Titel für die ursprüngliche Xbox erschien, war das Spiel mehr als nur ein weiterer First-Person-Shooter. Es wurde zum System-Seller der Xbox und etablierte Microsoft als ernstzunehmenden Konkurrenten im Konsolenmarkt. Master Chief wurde zum Gesicht der Marke so untrennbar mit Xbox verbunden wie Mario mit Nintendo oder Sonic mit Sega.

„In the video game equivalent of Hell freezing over or pigs flying“ also das eher die Hölle zufriert bevor das passiert beschrieb IGN die Ankündigung treffend. Brian Jarrard, Community Director bei Halo Studios, bestätigte auf dem Halo World Championship 2025: „It’s really a new era. Halo is on PlayStation going forward“. Diese Aussage macht deutlich, dass es sich nicht um eine einmalige Ausnahme handelt, sondern um eine grundlegende strategische Neuausrichtung.

Was vor Jahren noch undenkbar war

Die Vorstellung, dass Halo jemals auf einer PlayStation-Konsole laufen würde, galt jahrzehntelang als unmöglich. Die Franchise hatte bereits über 81 Millionen verkaufte Kopien erreicht und mehr als 6 Milliarden Dollar Umsatz generiert ausschließlich auf Xbox und PC. Selbst als Microsoft 2024 begann, andere große Franchises wie Forza Horizon 5 und Gears of War auf die PlayStation zu bringen, hofften viele Xbox-Fans, dass Halo die letzte Bastion der Exklusivität bleiben würde.

Xbox-Präsidentin Sarah Bond machte jedoch kurz vor der Ankündigung klar, wohin die Reise geht: „The idea of locking it to one store or one device is antiquated for most people“. Microsoft verfolgt nun die Philosophie, dass die größten Spiele der Welt – Minecraft, Fortnite, Call of Duty überall verfügbar sein sollten, um Communities zu vereinen.

Halo: Campaign Evolved Ein vollständiges Remake

Das in der Unreal Engine 5 entwickelte Remake ist weit mehr als eine optische Auffrischung. Halo Studios bezeichnet es ausdrücklich als „modernisiertes Remake“ und nicht als Remaster. Das Spiel bietet:

Drei brandneue Prequel-Missionen mit Master Chief und Sergeant Johnson, die vor der Hauptkampagne spielen

4K-Grafik, komplett überarbeitete Zwischensequenzen und Animationen

Neun zusätzliche ikonische Waffen aus späteren Halo-Teilen

Die Möglichkeit, Fahrzeuge zu kapern und erstmals einen Covenant Wraith zu steuern

Sprint-Mechanik optional und kontrovers diskutiert

4-Spieler Online-Koop und 2-Spieler Split-Screen (nur auf Konsolen)

Crossplay und Cross-Progression zwischen allen Plattformen

Neu aufgenommene Sprachaufnahmen der Originalbesetzung, inklusive Steve Downes (Master Chief) und Jen Taylor (Cortana)

Multiplayer-Modi wird es nicht geben der Fokus liegt ausschließlich auf der Kampagne, was der Titel „Campaign Evolved“ deutlich macht.

Ein neues Kapitel für die Franchise

Executive Producer Damon Conn erklärte die Bedeutung des Projekts: „You get an opportunity to bring the most fans and players to the game that started it all. Some of them they’re first time that they get a chance“. Nach 25 Jahren können PlayStation-Spieler erstmals den Ring betreten und die Geschichte erleben, die eine ganze Generation von Gamern prägte.

Für langjährige Fans bedeutet die Ankündigung einen Paradigmenwechsel. Während einige die Öffnung der Plattform begrüßen, sehen andere darin das endgültige Ende der Xbox-Exklusivität. Doch für Halo Studios steht fest: Die Zukunft der Franchise ist plattformübergreifend, und Campaign Evolved ist erst der Anfang.

Halo: Campaign Evolved erscheint 2026 und wird am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Wie Brian Jarrard auf dem PlayStation Blog schrieb: „As the Master Chief once said: ‚I think we’re just getting started.'“

It’s over, Halo is On PlayStation, Thank You Xbox for the memo

Was passiert zukünftig mit Xbox

Microsoft steuert mit diesem Schritt auf einen grundlegenden Wandel zu. Die Hardware tritt in den Hintergrund, die Services allen voran Game Pass rücken entscheidend in den Fokus. Zukünftige Halo-Spiele werden ebenfalls plattformübergreifend erscheinen und Games wie Fable, Gears und Forza sollen 2026 zeitgleich auf mehreren Systemen starten.​

Der interne Richtungswechsel zielt vermutlich darauf ab, klassische Marken zu modernisieren und die Entwicklungskosten zu senken. Die exklusive Bindung an die Hardware hat ausgedient, um stattdessen eine maximale Zielgruppenreichweite zu sichern.​

Fazit: Halo auf PlayStation markiert das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Zeitalters. Xbox wird künftig weniger als klassische Hardwaremarke und mehr als universeller Gaming-Service wahrgenommen und Halo ist der erste große Schritt.